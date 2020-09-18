Парламент Казахстана принял поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий

Законопроект был одобрен в первом чтении 10 сентября 2020 года.

Целью законопроекта является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, обустройства и функционирования объектов государственной границы Республики Казахстан, нужд обороны, и не используемых в указанных целях", - отмечается в заключении комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Решение о переводе таких земель будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории: республиканского либо местного значения, правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований.

Кроме того, для развития экологического туризма расширен перечень услуг, оказываемых природоохранными учреждениями (предоставление в прокат верховых животных).

Задачами законопроекта являются устранение пробелов в правовом регулировании в области особо охраняемых природных территорий, совершенствование системы сохранения уникальных природных ресурсов.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, и расположенных на возвращаемых земельных участках, а также развитию экологического туризма и увеличению собственных средств природоохранных учреждений.

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