Парламент одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море.

Документ разработан с целью определения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном по Каспийскому морю и разграничения рыбопромысловых зон.

Закон позволяет завершить процесс делимитации государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном, юридически закрепив государственные границы на Каспии. Закон будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества, было отмечено в ходе рассмотрения документа.





Принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, а также повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов", - рассказал ранее министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.



