Казахстанцы смогут оформлять онлайн паспорта и удостоверения личности

Утверждены мобильные приложения, в которых будут оказываться услуги, и алгоритм получения документов

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступил в силу совместный - В Казахстане вступил в силу совместный приказ Министерства внутренних дел и Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК о запуске пилотного проекта по выдаче паспортов и удостоверений личности гражданам РК в онлайн-формате.





В документе утверждены мобильные приложения, в которых будут оказываться услуги и алгоритм получения документов.





В нем подчеркивается, что услуга оказывается только, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней и распространяется только на удостоверения личности, срок действия которых истек.





По другим причинам документирования услуга через ПЭП и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходимости обратиться в ЦОН сообщением "оформление недоступно, обратитесь в ЦОН", - говорится в документе.





Для оформления документа казахстанцы должны самостоятельно заполнить заявку на перевыпуск в мобильных приложениях, после чего будет сформирован талон регистрации, а заявка поступит на проверку в УМС ДП соответствующей области.





После проверки сотрудник УМС ДП направляет заявку в центральный узел РП ДРН для изготовления документов.





В случае аннулирования заявок по причине некачественного фотоизображения или подписи услугополучатель может оформить новую заявку, при этом повторно оплачивает государственную пошлину. Ранее оплаченная государственная пошлина возвращается услугополучателю в соответствии с Налоговым кодексом РК", - говорится в документе.





Выдача готовых паспортов и удостоверений осуществляется в соответствующем регистрационном пункте сотрудником территориального подразделения миграционной службы на основании номера талона регистрации заявки.





Совместный приказ вступил в силу с 28 мая 2025 года и будет действовать по 31 марта 2026 года.



