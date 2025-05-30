29.05.2025, 15:38 71736
Казахстанцы смогут оформлять онлайн паспорта и удостоверения личности
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступил в силу совместный приказ Министерства внутренних дел и Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК о запуске пилотного проекта по выдаче паспортов и удостоверений личности гражданам РК в онлайн-формате.
В документе утверждены мобильные приложения, в которых будут оказываться услуги и алгоритм получения документов.
В нем подчеркивается, что услуга оказывается только, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней и распространяется только на удостоверения личности, срок действия которых истек.
По другим причинам документирования услуга через ПЭП и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходимости обратиться в ЦОН сообщением "оформление недоступно, обратитесь в ЦОН", - говорится в документе.
Для оформления документа казахстанцы должны самостоятельно заполнить заявку на перевыпуск в мобильных приложениях, после чего будет сформирован талон регистрации, а заявка поступит на проверку в УМС ДП соответствующей области.
После проверки сотрудник УМС ДП направляет заявку в центральный узел РП ДРН для изготовления документов.
В случае аннулирования заявок по причине некачественного фотоизображения или подписи услугополучатель может оформить новую заявку, при этом повторно оплачивает государственную пошлину. Ранее оплаченная государственная пошлина возвращается услугополучателю в соответствии с Налоговым кодексом РК", - говорится в документе.
Выдача готовых паспортов и удостоверений осуществляется в соответствующем регистрационном пункте сотрудником территориального подразделения миграционной службы на основании номера талона регистрации заявки.
Совместный приказ вступил в силу с 28 мая 2025 года и будет действовать по 31 марта 2026 года.
Напомним, в апреле Казахстан возобновил выдачу ИИН иностранцам через диппредставительства в России.
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30.05.2025, 09:40 6566
В Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде городов Казахстана с 1 июня 2025 года запускается пилотный проект единого ваучера на спорт, творчество и дополнительное образование, сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
Ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования. Однако, в ходе проверок были выявлены серьезные нарушения: массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях - квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в 6 регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств.
Чтобы пресечь подобные злоупотребления и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе", - уточнили в Минкультуры.
Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.
Механизм единого ваучера предусматривает два формата:
Целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;
Универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.
В соответствии с новыми правилами, от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.
Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование).
29.05.2025, 21:02 47781
Всемирный банк готов развивать сотрудничество с Казахстаном
Фото: primeminister.kz
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, прибывшей в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана", сообщает primeminister.kz.
Стороны обсудили ход реализации совместных проектов, перспективы расширения сотрудничества в рамках модернизации инфраструктуры и рассмотрели приоритетные направления двустороннего взаимодействия.
В прошлом году правительство утвердило национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами в части экспертизы и доступа к новым технологиям по модернизации энергетической инфраструктуры, водопроводных сетей и объектов водоснабжения", - отметил Олжас Бектенов.
В частности, банк может привнести лучшую международную практику для работы госорганов по вопросам оптимизации проектирования, включая инновационные технологии, реализацию экономических инвестиций с минимальными эксплуатационными расходами и решения экологических проблем.
Премьер-министр РК подчеркнул важность взаимодействия в рамках трансграничных водных проектов. Также внимание уделено реализации масштабной программы по развитию автодорожной, железнодорожной и логистической инфраструктуры.
Казахстан нацелен на увеличение протяженности дорог и железнодорожных путей, повышение их качества, пропускной способности и экологической устойчивости. Поэтому особое значение придается совместной работе по таким проектам, как автодорога Караганда - Жезказган, обводная дорога Алматы и железнодорожная линия Дарбаза - Мактаарал. Подчеркнута важность увеличения доли казахстанских компаний, вовлеченных в реализацию совместных проектов.
Кроме того, отмечены результаты реализации первой фазы проекта по восстановлению северной части Аральского моря.
Также обсуждено сотрудничество в области цифровизации и ИИ.
Антонелла Бассани подчеркнула готовность Всемирного банка развивать сотрудничество и поддержала озвученные Казахстаном проекты, отметив заинтересованность в дальнейшем движении по данным направлениям.
В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства и реализации новых совместных инициатив. Всего, по данным Всемирного банка, за период 1992-2024 годы сотрудничества было реализовано 48 проектов на сумму 8 млрд долларов.
29.05.2025, 20:32 50571
Олжас Бектенов и Хаолян Шу обсудили перспективы создания офиса ПРООН в Алматы
За годы партнерства с ООН в стране реализовано 200 проектов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Генсекретаря ООН, заместителем администратора ПРООН Хаолян Шу, прибывшим для участия в Международном форуме "Астана", сообщает primeminister.kz.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в области экологии и повышения устойчивости к изменению климата в регионе Центральной Азии.
Премьер-министр подчеркнул, что достижение целей устойчивого развития ООН является одним из главных приоритетов Казахстана. Задачи по реализации ЦУР интегрированы в ряд стратегических документов. В целом за годы партнерства с ООН в стране реализовано 200 проектов в различных сферах. Ведется работа над 35 проектами в РК.
Внимание уделено перспективам создания субрегионального офиса ПРООН в Алматы, нацеленного на координацию совместных усилий в области укрепления устойчивости Центральной Азии к внешним вызовам. Регион становится одним из ключевых игроков в глобальной торговле и энергетике. В то же время при имеющемся потенциале есть вызовы в виде последствий изменения климата, нехватки воды, внешних экономических потрясений и др.
В свою очередь Хаолян Шу подчеркнул важность всестороннего взаимодействия с Казахстаном для реализации социальных и экологических инициатив ПРООН в регионе.
По итогам встречи стороны подтвердили намерения содействовать развитию партнерства по всем перспективным направлениям.
29.05.2025, 18:50 57511
Представители РК и ОАЭ обсудили строительство ветряной электростанции в Жамбылской области
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 29 мая, в рамках Международного форума министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел ключевую встречу с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, директором по развитию и инвестициям в Азии и Африке Masdar Зайедом Абдуллой, а также послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики, сообщает пресс-служба МЭ РК.
Переговоры были посвящены углублению двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, с особым акцентом на реализацию масштабных проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Центральной темой обсуждения стал стратегический проект по строительству ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, реализуемый совместно с компанией Masdar. Ерлан Аккенженов подчеркнул значимость этого проекта для достижения Казахстаном целей по переходу к "зеленой" экономике, предусматривающих увеличение доли ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году.
Стороны обсудили текущий прогресс проекта, включая ведущиеся ветроизмерительные работы, оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ESIA), и подтвердили планы по завершению финансового закрытия в первом квартале 2026 года, с поэтапным вводом мощностей, начиная с 500 МВт в первом квартале 2028 года, и полным вводом 1 ГВт к 2029 году. Общая стоимость проекта оценивается в $1,4 млрд.
Помимо проекта с Masdar, министры затронули широкий спектр вопросов энергетического сотрудничества, включая потенциал взаимодействия в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, а также в сфере атомной энергетики.
29.05.2025, 17:49 61191
Списывать до суда мошеннические кредиты предложили сенаторы
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы сегодня предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью и вернули в мажилис поправки в законопроект по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг.
В частности, в законопроекте предлагается ввести новый механизм списания мошеннических кредитов, рассказал в куларах сената замглавы АРРФР РК Олжас Кизатов.
По его словам, сейчас мошеннические кредиты списываются только по решению суда. В новом законопроекте АРРФР предлагает списывать мошеннические кредиты в досудебном порядке.
Если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты", - пояснил Кизатов.
В свою очередь сенатор Сергей Карплюк сообщил, что списывать будут кредиты, которые мошенники оформили, используя незаконно полученный ИИН гражданина.
Также кредиты будут списывать, если банк или микрофинансовая организация нарушили порядок проведения биометрии, либо не соблюли требования по выявлению и фиксации фактов мошенничества.
В сенате подчеркнули, что закон должен поспособствовать усилению борьбы с мошенничеством.
Теперь для получения крупных беззалоговых кредитов потребуется личное присутствие в отделении, а в некоторых случаях - подтверждение через портал eGov. Банки получат больше полномочий по заморозке подозрительных операций. Особый акцент сделан также на борьбу с телефонным мошенничеством. Предлагается разрешить регистрацию на одного человека не более 10 мобильных номеров, а также запретить ввоз и использование без лицензии специального оборудования, к примеру сим-боксов", - отметили в верхней палате.
Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили ряд новых редакций отдельных статей закона.
Защита военнослужащих от закредитованности
Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитном отчёте указано, что они проходят службу. Будет налажен автоматический обмен информацией между Минобороны и кредитными бюро для реализации этого запрета.
Борьба с телефонным мошенничеством
Операторов связи обяжут создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Введено обязательное взаимодействие операторов с Антифрод-центром Нацбанка: в случае выявления мошенничества номера абонентов будут оперативно блокироваться.
Повышение прозрачности банковских операций
Установлены четкие сроки информирования клиентов и уполномоченных органов о неправомерном доступе к банковской тайне и тайне предоставления микрокредита. Банки и микрофинансовые организации должны сообщать об инцидентах в течение одного дня и полностью устранить последствия не позднее десяти рабочих дней.
Либерализация требований для иностранных банков
Упрощается возможность открытия дочерних структур иностранных банков в Казахстане. Теперь минимально необходимый кредитный рейтинг может иметь не только сам иностранный банк, но и его материнская компания.
Правила для инвестиционных и венчурных фондов
Введены понятные стандарты регулирования и надзора за венчурными фондами, определены принципы их прозрачности и защиты интересов инвесторов.
Время взаимодействия коллекторов с должниками
Установлено четкое время взаимодействия коллекторов с должниками: только с 08.00 до 21.00 в будние дни, без исключений.
С предложенными сенаторами поправками закон возвращен в мажилис.
Ранее сообщалось, что не имеющие ЭЦП казахстанцы смогут запретить себе кредиты через голосового бота.
29.05.2025, 16:11 69771
Ювелирные изделия сакского периода переданы в Национальный музей в рамках возврата активов
Фото: Комитет по возврату активов ГП РК
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по возврату активов и компания по управлению возвращенными активами передали в Национальный музей РК исторические ювелирные изделия сакского периода.
Артефакты сакской эпохи представляют собой выдающиеся образцы ювелирного искусства и свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних кочевых народов. По заключению специалистов и экспертов изделия обладают высокой исторической, культурной, научной ценностью и исключительное значение для отечественного и мирового наследия", - рассказали в ведомстве.
Ювелирные изделия относятся к периоду от VII века до н.э. до III века н.э. и выполнены в характерном для степных цивилизаций скифском зверином стиле.
Этот художественный стиль демонстрирует влияние греческой, персидской и древнекитайской культур, гармонично сочетающееся с эстетикой Великой степи. Среди переданных предметов - металлическая скульптура в виде головы орла, кольцо с арабской вязью, пластина с изображением рогатого животного, фигурки крылатого льва, лошади и древнего барса, а также 15 монет и изделия в виде спирали", - говорится в сообщении.
Изделия изготовлены с применением древних техник чеканки, тиснения и гравировки.
Общий вес артефактов превышает 118 граммов.
В прокуратуре подчеркнули, что возвращение этих культурных ценностей стало возможным благодаря системной работе по возврату активов.
В дальнейшем артефакты будут представлены широкой общественности в коллекции Национального музея, где займут достойное место в ряду уникальных свидетельств древней истории Казахстана", - отметили в ведомстве.
29.05.2025, 15:25 73541
Президент Казахстана принял министра энергетики ОАЭ
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Международного форума "Астана" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейля аль-Мазруи, сообщила пресс-служба Акорды.
Собеседники обсудили пути практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая инициативу по увеличению двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Как сообщил министр, эмиратская сторона уже активно приступила к выполнению соглашений, подписанных в ходе визита наследного принца Абу-Даби в Казахстан.
В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в энергетике, агропромышленном комплексе и транспортной сфере.
29.05.2025, 12:44 79821
Впервые получающих кредит граждан обяжут лично присутствовать в банке
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели законопроект, ужесточающий меры борьбы с мошенниками и закредитованностью населения, передает корреспондент агентства.
Для борьбы с оформлением кредитов на граждан без их согласия вводится требование по личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением займа", - выступил сенатор Сергей Карплюк.
По его словам, для предотвращения необдуманного получения кредитов вводится период охлаждения на 24 часа между заключением договора потребительского онлайн-займа и его фактической выдачей. По истечении данного срока гражданин должен дать согласие на получение займа.
Не соблюдение данных требований является основанием для внесудебного списания кредитов", - сказал депутат.
Также пересматриваются основания для списания мошеннического кредита по решению суда. Будут списываться мошеннические кредиты, оформленные в результате незаконного получения и использования средств идентификации гражданина, а также при нарушении банком или микрофинансовой организацией порядка проведения биометрии либо требований по выявлению и фиксации фактов мошенничества.
Вместе с тем в случае мошенничества с использованием сотовой связи банкам предоставляется право приостановления всех расходных операций по банковскому счету либо электронному кошельку на срок не более 5 рабочих дней при выявлении признаков мошенничества.
Также банки наделяются полномочиями по отклонению платежа или перевода денег, а также ограничению в обслуживании при наличии сведений о подозрительных транзакциях в базе Антифрод-центра Национального банка. Для оперативного обмена сведениями о подозрительных транзакциях к Антифрод-центру подключаются операторы сотовой связи и все правоохранительные органы", - сообщил Сергей Карплюк.
В сфере сотовой связи вводится запрет на продажу сим-карт гражданам без проведения их биометрии; ограничение по количеству сим-карт на одного абонента (до 10 карт), а также запрет на передачу абонентского номера другому лицу.
Для снижения нагрузки на заемщиков устанавливается предельный размер комиссионного вознаграждения страхового агента в пределах 10% от размера страховой премии.
Кроме того, предусматривается списание обязательств граждан-банкротов перед кредиторами, сведения о которых не представлены в кредитные бюро.
Закон также содержит поправки, направленные на смягчение требований по открытию иностранных банков в Казахстане.
Для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Их количество будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов, с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов США", - отметил сенатор.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появиться сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?