21.05.2024, 15:01 39396
Паводки в Казахстане: почти 900 домов строят для пострадавших от наводнения
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан, сообщает Акорда.
В частности, ведется строительство 357 домов в Западно-Казахстанской области, 88 - в Костанайской, 153 - в Актюбинской, 70 - в Атырауской, 200 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Павлодарской.
По словам премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах, оказывается вся необходимая помощь.
По состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. В Северо-Казахстанской области выплату получили 6090 семей, в Костанайской - 4085 семей, в Атырауской - 3730 семей", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, подчеркивается, что начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 - в Костанайской области, 57 - в Акмолинской, 28 - в Актюбинской, 6 - в Карагандинской, 2 - в Павлодарской.
Также Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.
Ранее президент поручил обеспечить пострадавших от паводков качественным жильем.
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21.05.2024, 20:55 20481
В Алматы солдатам вручили сертификаты на бесплатное обучение в вузах
Фото: МО РК
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Достигшие высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке шесть солдат срочной службы роты охраны Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи получили перед увольнением в запас сертификаты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, сообщает пресс-служба МО РК.
При этом три человека будут обучаться в этом институте, еще трое - в престижных гражданских вузах. Сертификаты были распределены в режиме онлайн посредством электронной платформы "Срочники 2.0", размещенной на сайте оборонного ведомства.
Согласно действующему регламенту командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются текущие оценки военнослужащего по всем предметам обучения и другие показатели службы. На их основе ежемесячно выводится рейтинг", - пояснил начальник военного института генерал-майор Кайрат Даутов.
На цифровой платформе "Срочники 2.0" зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны и Пограничной службы КНБ.
Благодаря программе Министерства обороны я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал давно", - говорит обладатель гранта рядовой Игорь Жалыбин, поступивший в Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.
21.05.2024, 20:48 21246
Глава государства подписал закон по вопросам связи и цифровизации
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено новой компетенцией
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом совершенствуются механизмы прокладки линий связи, экстренного оповещения граждан об угрозе чрезвычайной ситуации, введении чрезвычайного положения, введен механизм установления навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза на все виды транспорта.
Также документом введен запрет на ввоз в Казахстан оборудования для обеспечения функционирования сетей связи, центр управления которыми расположен за пределами страны.
Законом введен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.
Урегулированы вопросы работы интеграционной платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации деятельности Министерства здравоохранения, в том числе для взаимодействия с организациями здравоохранения.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено компетенцией по установлению дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.
21.05.2024, 18:43 28736
Президент поставил ряд задач перед акимом Мангистауской области
Фото: Акорда
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.
Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты. Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.
21.05.2024, 16:27 35106
Каскеев назначен зампредом Агентства по стратегическому планированию
Токаев подписал соответствующее распоряжение
Фото: gov.kz
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Сырымбет Каскеев назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, сообщает Акорда.
По данным АСПиР Казахстана, Сырымбет Каскеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова.
Занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований", руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". С апреля 2022 года работал директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Ранее Ерулан Жамаубаев был назначен советником президента.
21.05.2024, 16:06 36671
Трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус - Токаев
Токаев принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой
Фото: акимат Алматы
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства заявил, что трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус, сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого. В целом в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно впервые за многие годы был значительно расширен национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нации.
Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания "Халық әртісі" и "Халық жазушысы", - заявил президент.
Он также проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.
Президент отметил, что сегодня наша молодежь восхищает весь мир своим талантом. Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.
Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.
Ранее глава государства обсудил актуальные вопросы развития культуры с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой.
20.05.2024, 19:37 86576
Глава государства подписал ряд законов
Подписанные документы касаются интеллектуальной собственности и транзита нефти
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях".
Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.
Также президент подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года"
Документом предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно. Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.
Помимо этого, Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".
Закон направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протокол предоставляет странам - участникам ВТО право производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для экспорта без разрешения правообладателя запатентованных средств.
20.05.2024, 18:47 88461
В МВД сообщили, как будут проверять въезжающих в Казахстан рецидивистов и экстремистов
Фото: gov.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев прокомментировал поправки в законодательство в сфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
В частности, он пояснил, как будут проверять въезжающих в Казахстан педофилов, рецидивистов и экстремистов.
Это будет проверяться как на границе при прохождении пограничного контроля, так и до въезда иностранцев в нашу страну при оформлении виз через загранучреждения Казахстана. Хочу отметить, что у нас есть система на границе, туда интегрированы все правоохранительные органы и данные иностранца будут проверяться по всем учетам МВД. Также информсистема будет пополняться из информсистем СНГ", - сообщил Шынгыс Алекешев.
Он подчеркнул, что отечественные правоохранительные органы взаимодействуют с правоохранительными органами иностранных государств. В случае выявление негативных элементов будет запрещен въезд иностранцу.
Ранее президент Казахстана подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон.
20.05.2024, 17:33 79071
МВД Казахстана обратилось к выпускникам в связи с завершением учебного года
Выпускников призвали соблюдать необходимые нормы и правила поведения
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к выпускникам и их родителям в связи с завершением учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.
25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции", - заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий.
В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы", - отметил Шынгыс Алекешев.
Кроме того, подчеркнул официальный представитель МВД, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и не отведенных для этого местах.
В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения", - добавил он.
Ранее в Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?