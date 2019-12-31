Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Педофилов в Казахстане будут наказывать 20 годами колонии или пожизненным заключением, передает корреспондент агентства.

Согласно новым нормам закона, совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка теперь предусматривает ответственность только 20 лет или пожизненное лишение свободы, без альтернативы. Аналогичная ответственность также за убийство малолетнего", - сообщил заместитель генпрокурора РК Марат Ахмеджанов на брифинге в СЦК об основных нововведениях закона РК по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности.

Он добавил, что "в целях обеспечения еще большей защиты прав детей устанавливается ответственность за недоносительство, укрывательство, фальсификацию фактов педофилии. Это будет теперь тяжким преступлением с максимальным лишение свободы до 6 лет".

Вы знаете, в местах закрытых - интернатах, детских домах - у нас были факты, когда эти сексуальные преступления были, но укрывались. Теперь за это укрывательство будет внедрена уголовная ответственность", - прокомментировал замгенпрокурора.

Ахметжанов рассказал и об ужесточении ответственности за изнасилование, совершенное в отношении взрослых.

Законом усиливается ответственность по статьям 120 УК РК (Изнасилование) и по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Даже совершенные без отягчающих они переходят из категории средней в тяжкую категорию. То есть здесь... не будет примирения. Раньше изнасилование у нас находилось в категории средней тяжести, что позволяло примиряться и больше половины преступлений заканчивались, не доходя до суда в связи с примирением. Вы знаете, от общества, от журналистов было очень много критических замечаний, когда на стадии досудебного расследования начинают влиять на потерпевшую, она начинает забирать свое заявление обратно или примиряться. Поэтому сегодня законодатель ставит запрет на примирение, будет рассматриваться в суде. Раньше такие преступления зачастую не доходили до суда", - отметил замгенпрокурора.

Напомним, 2 сентября 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и педофилию . "Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей", - заявил глава государства, выступая с посланием народу Казахстана.

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