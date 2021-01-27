Перебои с электричеством: Токаев поручил разработать энергетический баланс РК

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - В ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал частые перебои с электричеством в западных и южных регионах страны и поручил разработать энергетический баланс до 2023 года, передает Kazakhstan Today.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что авария в энергосистеме на западе страны, произошедшая 10 января, показала недостаточно надежную работу изолированной энергосистемы региона.

В последнее время из-за исторической зависимости от энергосистем соседних стран участились случаи перебоев электроснабжения в южных регионах… Я поручаю правительству и фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки начать работу по усилению южной зоны электроэнергетической системы, а также разработать схему усиления транзитных связей между западными областями страны. В перспективе следует обеспечить их объединение с единой электроэнергетической системой Казахстана", - заявил Токаев.

Принимая во внимание прогнозируемый дефицит электрической мощности к 2027 году, глава государства поручил правительству разработать энергетический баланс Казахстана до 2035 года.

Он должен учитывать не только внутренние аспекты, потребление, генерацию маневренных мощностей, увеличение доли экологически чистой энергии, но и планы по развитию энергосистем наших соседей", - пояснил президент.

Напомним, 10 января в условиях аномальных погодных явлений со значительным ухудшением погоды в виде интенсивного гололедообразования, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 киловольт "Индер-Атырау", с отделением Атырауской и Мангистауской областей на изолированную работу. В то же время произошло отключение двух генераторов на газотурбинной электростанции Карабатан с суммарной нагрузкой 100 мегаватт, что привело к резкому снижению частоты в отделившихся Атырауской и Мангистауской областях.





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