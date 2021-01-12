Непогода стала причиной перебоев с электроэнергией в двух регионах Казахстана

Актау. 11 января. Kazakhstan Today - Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения подачи электроэнергии в Мангистауской и Атырауской областях, передает Kazakhstan Today.

10 января 2021 года, в 19.25, по столичному времени, в условиях аномальных погодных явлений, со значительным ухудшением погоды в виде интенсивного гололедообразования, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 киловольт "Индер-Атырау", с отделением Атырауской и Мангистауской областей на изолированную работу", - сообщили в пресс-службе АО "KEGOC".

Согласно информации, в то же время произошло отключение двух генераторов на газотурбинной электростанции Карабатан с суммарной нагрузкой 100 мегаватт, что привело к резкому снижению частоты в отделившихся Атырауской и Мангистауской областях. Это, в свою очередь, привело к работе автоматики предотвращения снижения частоты (с отключением потребителей в объеме 95 мегаватт, из них 70 мегаватт в Атырауской области, 25 в Мангистауской области).

Благодаря работе автоматики была предотвращена глубокая посадка частоты с риском полного погашения двух областей", - отметили в организации.

По информации пресс-службы, в 23.22 был включен в работу один генератор на ГТЭС Карабатан, станция увеличила генерацию на 50 мегаватт. В 22.59 дана команда на включение блока мощностью 200 мегаватт на ТЭС-3 МАЭК.

В настоящее время персоналом АО "KEGOC" проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

Ликвидацию и предотвращение развития технологического нарушения затрудняет сильное коронирование высоковольтного оборудования из-за обледенения, снега и высокой влажности, что создает угрозу жизни для дежурного персонала, задействованного в переключениях. В связи с этим для снижения риска травмирования персонала АО "KEGOC" были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности", - заключили в компании.





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