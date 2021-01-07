KEGOC объяснил отключение электроэнергии на юге Казахстана неполадками в энергосистеме Узбекистана

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В АО "KEGOC" прокомментировали отключение электроэнергии на юге Казахстана. В компании считают, что отключение произошло в связи с неполадками в энергосистеме Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

5 января 2021 года, примерно в 17.41, в результате наброса мощности со стороны Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии (порядка 800 МВт) произошло нарушение устойчивости параллельной работы транзита Север - Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. По причине этого, штатно действием автоматики в целях предотвращения повреждения оборудования отключились три воздушных линий 500 кВ и одна 220 кВ транзита Север - Юг Казахстана. В итоге Южная зона ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии выделились на изолированную работу со снижением частоты до 48,31 Гц. По оперативным данным объем ограничений по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской. Карагандинской и Туркестанской областям Казахстана составил 959 МВт", - сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации, благодаря оперативной работе персонала АО "KEGOC" в 17.51 была дана команда на снятие ограничений по Карагандинской области, в 17.58 Южная зона была синхронизирована с ЕЭС Казахстана и восстановлена целостность энергосистемы Казахстана. В 18.15 дана команда на снятие всех ограничений.

Источником наброса стала узбекская энергосистема, где произошло отключение двух парогазовых установок по 450 МВт на Талимарджанской ГРЭС, а также снижение генерации на ряде других электростанций", - уточнили в компании.

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