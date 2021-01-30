Перепись населения позволит получить важнейшие аналитические данные - Токаев

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Высшего совета по реформам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития РК до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.

В ходе заседания участники также обсудили пакет срочных мер, разработанных по поручению главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Эти меры направлены на обеспечение качественного и устойчивого роста экономики путем упрощения механизма уплаты и снижения налоговой нагрузки на ФОТ для субъектов микро- и малого бизнеса, снижение на 70% ставки по НДС для новых производственных компаний, включение микрофинансовых организаций в программы субсидирования "Дорожной карты бизнеса" и другие.

После законодательного закрепления данные нормы должны вступить в действие уже с 1 июля текущего года.

Говоря о вопросе организации национальной переписи населения, Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта масштабная акция позволит получить важнейшие аналитические данные, в том числе реальную численность населения, его возрастной, гендерный состав, степень урбанизации, уровень доходов и другие сведения, необходимые для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.

Поэтому президент акцентировал внимание на важности содержательного наполнения опросников для получения максимальной отдачи. При этом он указал на недопустимость перегружать граждан большим количеством вопросов и оптимально подойти к проведению переписи, широко применяя цифровые технологии, что особенно важно с учетом возможных ограничений в условиях пандемии.

Глава государства поручил создать специальную рабочую группу под председательством первого заместителя премьер-министра, которая займется решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения переписи.

Перепись должна быть проведена в октябре текущего года, а уже к середине 2022 года правительство должно опубликовать окончательные данные.

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