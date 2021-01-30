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Основные положения концепции развития госуправления реализуют до конца 2025 года

29.01.2021 8290
Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В Акорде под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Высшего совета по реформам, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, в повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития РК до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения.
 
В ходе заседания был рассмотрен проект концепции развития государственного управления до 2030 года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Реализация концепции обеспечит переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения, в рамках которой главными ценностями станут человек и его благополучие.
 
Документ определяет подходы к повышению профессионализма госаппарата, его подотчетности обществу, совершенствованию регуляторной политики, повышению эффективности оказания госуслуг, оптимизации квазигоссектора, развитию местного самоуправления и так далее.
 
В целом заложенные в концепции меры будут способствовать росту эффективности госаппарата и его открытости, что повысит степень доверия к институтам государственного управления.
 
Предполагается, что основные положения концепции будут реализованы до конца 2025, при этом большинство инициатив будет имплементировано уже в текущем году.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что документ соответствует запросам общества и содержит актуальные глубинные изменения, направленные на повышение качества жизни населения. Правительству поручено принять детальный план действий с выделением соответствующих ресурсов.
 
Напомним, с целью вхождения в число лидирующих государств мира предлагается определить три ключевых направления дальнейшего развития страны: качество институтов, благополучие граждан, сильную экономику. Основным документом, определяющим задачи на среднесрочную перспективу, станет Национальный план развития страны до 2025 года, в котором будет отражено видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик. 
 

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