Первый зампред КЧС получил новую должность

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Марат Кульдиков назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Марат Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области. В 1994 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК по специальности "организация и техника противопожарной защиты", в 2000 году - Кокшетауский технический институт АЧС РК по специальности "пожарная безопасность".

Трудовую деятельность начал в 1989 году пожарным подчиненной военизированной пожарной части №79 УВД по охране Семипалатинска.

С 1993 по 2008 годы - занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава в органах государственной противопожарной службы Восточно-Казахстанской области.

С 2008 по 2012 годы - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Семея.

С 2012 по 2014 годы - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

С 2014 по 2016 годы - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

С 2016 по 2019 годы - заместитель председателя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность первого заместителя председателя комитета по чрезвычайным ситуациям.

13 октября также назначены первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК и вице-министр по чрезвычайным ситуациям.

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