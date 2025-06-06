05.06.2025, 12:09 96236
Пилот закупочной платформы в сфере недропользования запустили в Казахстане
Полноценно информационная система начнет функционировать с 1 июля, а пока она находится на завершающем этапе ввода в промышленную эксплуатацию
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в тестовом режиме запущена модернизированная версия закупочной платформы в сфере недропользования Tizilim, сообщает Министерство промышленности и строительства РК.
С 1 июля в Казахстане начнет функционировать модернизированная государственная информационная система Tizilim - реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей. Данная система предназначена для проведения всех закупочных процедур в сфере недропользования", - рассказали в МПС РК.
На сегодняшний день система успешно прошла государственные технические испытания и находится на завершающем этапе ввода в промышленную эксплуатацию. Параллельно с этим проводится активное тестирование с участием крупнейших недропользователей.
В министерстве предложили ознакомиться с обновленной версией платформы, бизнес-процессами, а также дать обратную связь от пользователей по ссылке.
Обращаем внимание, что стенд является тестовым, все действия носят исключительно демонстрационный характер", - отметили в ведомстве.
Также всех недропользователей и поставщиков просят пройти регистрацию в системе Tizilim.
При возникновении вопросов можно обращаться в единый контакт-центр Министерства промышленности и строительства РК - 1465.
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06.06.2025, 12:18 22406
Половину из возвращенных в госсобственность более 12 млн гектаров земель распределили для пользования
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из 12,2 млн гектаров земель, возвращенных в государственную собственность в 2022-2024 годах, уже перераспределены 5,9 млн гектаров.
Такие данные были озвучены на заседании республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшем 5 июня в правительстве под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Из них 2 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 3,9 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями. Также за последние три года 3,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель начали осваиваться прежними владельцами после вмешательства территориальных инспекций", - говорится в информации.
Из планируемых к возврату в 2025 году 2 млн га сельхозземель в госсобственность уже возвращено 979,1 тыс. га.
О работе по выработке эффективных и прозрачных механизмов распределения земель сельхозназначения рассказал председатель КУЗР Мурат Темиржанов По его словам, один из ключевых шагов - оцифровка данных и переход на электронные конкурсы по предоставлению участков.
На сегодняшний день уже оцифрованы все занятые сельхозугодьями площади, за исключением пустынных и полупустынных территорий - 205,5 млн га. До конца 2025 года планируется загрузка данных карт в соответствующую систему координат", - доложил Темиржанов.
На заседании также рассмотрели вопросы продления прав землепользования для действующих сельхозпроизводителей и регулирование деятельности сезонных хозяйств.
Напомним, в Костанайской области в доход государства вернули земли на более чем 219 млн тенге.
Также в Акмолинской области государству вернули участок возле озера Щучье стоимостью более 53 млн тенге.
06.06.2025, 11:34 25641
Более 4 млрд кубометров воды направлено по реке Есиль из Сергеевского водохранилища
Ежегодные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности и среды обитания флоры и фауны в пойме реки Есиль, а также на очистку русла реки
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Петропавловск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 4 млрд кубометров воды направлено по реке Есиль из Сергеевского водохранилища для сохранения экосистем Северо-Казахстанской области, сообщает Министерство водных ресурсов РК.
В министерстве пояснили, что ежегодные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности, а также среды обитания флоры и фауны в пойме реки Есиль. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки.
На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки Есиль. Природоохранные попуски помогают сохранить окружающую среду и способствуют развитию в регионе сельского хозяйства и животноводства. Это, в свою очередь, положительно влияет на благосостояние местных жителей", - сообщил руководитель Есильской бассейновой инспекции Галидулла Азидуллин.
Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации направило в пойму реки Ертис в Павлодарской области более 6,3 млрд кубометров воды из Шульбинского водохранилища в области Абай.
06.06.2025, 11:13 27226
Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества между оборонными ведомствами
Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, в частности миротворческую, языковую подготовку и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании
Фото: Минобороны РК
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2025-2026 годы в Лондоне, куда делегация оборонного ведомства прибыла с официальным визитом.
В ходе мероприятия стороны обсудили текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия, в частности миротворческую, языковую подготовку и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании", - сообщает Минобороны.
По итогам мероприятия стороны подписали план военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
05.06.2025, 20:24 62771
По итогам 2024 года Алматы сохранил статус ведущего экономического центра РК
Фото: маслихат Алматы
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы утвердили отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год и поддержали изменения в бюджет на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба маслихата.
Выступая на сессии городского маслихата, руководитель управления финансов Канат Сухамбеков подчеркнул, что в 2024 году Алматы обеспечил устойчивый рост и укрепил свои позиции как один из главных экономических центров страны. Доходная часть местного бюджета составила более 2 трлн тенге, что на 22,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Расходы на социальную сферу выросли до 653 млрд тенге, а доступ к водоснабжению достиг 99,6%.
По итогам 2024 года Алматы сохранил статус ведущего экономического центра страны и обеспечил 26% всех доходов государственного бюджета. Освоение средств составило 97,3%. Наибольшие объемы инвестиций направлены на образование 99,9 млрд тенге, водообеспечение 39,4 млрд, транспорт 29,4 млрд. За счет бюджета обеспечено обучение более 84 тыс. студентов, дополнительным образованием охвачено свыше 273 тыс. детей, а 407 организаций образования оснащены турникетами, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Обновлены 48 автомобилей скорой помощи, закуплено 946 единиц медоборудования, что снизило материнскую смертность на 48,1%, младенческую - на 5,9%. В рамках программы "Бюджет народного участия" реализовано проектов на рекордные 18,8 млрд тенге.
Председатель Ревизионной комиссии Алтай Бердикулов, выступая с заключением по годовому отчету, отметил, что бюджет города остается социально ориентированным. 42,4% расходов направлены на поддержку населения. В целом исполнение бюджета получило положительную оценку, при этом отдельно подчеркнута необходимость синхронизации расходов с целями Плана развития города.
В свою очередь Канат Сухамбеков сообщил, что общий объем уточненного бюджета составил 2 трлн 507,5 млрд тенге. Дополнительно перераспределено 97 млрд тенге за счет экономии, использования свободных остатков и роста доходов. Дополнительные средства будут направлены на конкретные и жизненно важные проекты.
В сфере здравоохранения начнется строительство поликлиник в Наурызбайском, Алмалинском и Түрксибском районах, начнется капитальный ремонт поликлиники №23 и реабилитационного центра "Алау". Дополнительные средства выделены на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан с орфанными заболеваниями. В сфере образования завершат строительство детских садов в микрорайоне Жас Канат, проведут сейсмоусиление в четырех школах, а также модернизируют кабинеты и отремонтируют учебные корпуса. В культурной сфере ожидается реконструкция театра имени Сац, открытие библиотек и комьюнити-центров. Средства из бюджета будут направлены также на водоснабжение, газификацию, замену лифтов, капитальный ремонт и ремонт фасадов ряда многоквартирных домов, озеленение и благоустройство. В рамках транспортной политики до конца года будет завершено строительство бокового проезда на улице Саина, начнется проектирование дорог в Ерменсай, Нұрлытау и Нұр-Алатау. Планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы, включающей видеонаблюдение, управление светофорами и парковками.
Кроме того, в ходе сессии маслихата депутаты поддержали предложение об установлении дополнительных стимулирующих надбавок в размере 50% к должностным окладам сотрудников подведомственной организации управления по делам религий.
05.06.2025, 15:10 83196
Как будут формироваться добровольческие отряды, рассказали в Минобороны РК
На добровольца распространяется тот же статус военнослужащего
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Султан Камалетдинов на заседании сената рассказал о требованиях, которые будут предъявляться к добровольцам.
По словам Султана Камалетдинова, в настоящее время совместно с Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос обеспечения информацией о состоянии здоровья граждан, в том числе добровольцев.
Что касается волонтера и добровольца, здесь отличие есть. На добровольца распространяется тот же статус военнослужащего и он выполняет задачи. В случае получения различных ранений, увечий, контузий он так же, как и военнослужащий, будет получать соответствующие выплаты. В этом отличие добровольца от волонтера", - пояснил замминистра обороны.
Отвечая на вопрос формирования добровольческих отрядов, Камалетдинов отметил, что как таковой учет добровольцев не ведется.
После принятия, как я уже отмечал, закона, вот этого законопроекта, будет издан соответствующий подзаконный нормативный акт, в котором предусматривается подготовка командного состава для данных добровольческих формирований. Добровольцы к этим мероприятиям привлекаться не будут, только подготовка будет осуществляться командирами этих формирований", - пояснил он.
Он добавил, что командный состав будет формироваться из граждан, имеющих опыт воинской службы, приписанных к тем или иным добровольческим формированиям.
Напомним, в Казахстане появятся добровольные формирования самообороны. Сенаторы обсудили закон "О территориальной обороне", который создает четкую вертикаль управления и дополнительную правовую основу для защиты страны в период мобилизации.
05.06.2025, 13:22 92161
Токаев дал ряд поручений руководству КНБ
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений и провел совещание с руководящим составом, сообщает Акорда.
Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.
В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.
По итогам мероприятия президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.
05.06.2025, 11:09 99076
Защита в период мобилизации: в Казахстане появятся добровольные формирования самообороны
Фото: Кадр из видео МО РК
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили закон "О территориальной обороне", который создает четкую вертикаль управления и дополнительную правовую основу для защиты страны в период мобилизации, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон предусматривает следующие новшества:
- впервые закрепляется возможность создания добровольных формирований самообороны из числа граждан;
- состав территориальной обороны будет включать территориальные войска, силы правоохранительных органов, специальные формирования и добровольцев;
- в период угроз государство вправе привлекать здания, технику и другое имущество граждан и организаций с компенсацией по рыночной стоимости.
Также в законе определены полномочия должностных лиц: президент принимает решение о сборах, правительство и Генштаб координируют, акимы руководят обороной на местах.
Кроме того, закон обязывает крупные предприятия обеспечивать укрепление инфраструктуры и защиту объектов на случай ЧС.
Одобренные нормы позволят оперативно реагировать на угрозы, вовлекать местное население к защите территорий и укрепить устойчивость регионов к возможным рискам", - подчеркнули в сенате.
05.06.2025, 10:06 86806
Минздрав Казахстана усиливает контроль за деятельностью процедурных кабинетов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах, сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи. Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов", - отметили в Минздраве.
В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.
В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются", - сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.
По данным Минздрава, аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.
Отметим, внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.
Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения", - отметили в ведомстве.
Напомним, весной этого года в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. После этого Минздрав провел внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения.
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