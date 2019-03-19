Пилотный проект для трудоустройства выпускников медвузов запустили в Казахстане

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК в пилотном режиме запустили проект по трудоустройству выпускников медвузов на базе Электронной биржи труда, передает Kazakhstan Today.

В рамках проекта местные исполнительные органы всех регионов на www.enbek.kz будут размещать информацию о потребностях в медицинских кадрах, а также об условиях программы "С дипломом - в село!", таких как выплата подъемных, предоставление жилья, земельного участка, низкий процент ипотечного кредитования и так далее, сообщили в пресс-службе Офиса цифровизации Минздрава.

Выпускники, размещая резюме на портале биржи труда, смогут в онлайн-режиме направить работодателям отклики на заинтересовавшие их вакансии. Далее при участии членов Республиканской комиссии по распределению на работу молодых специалистов будет проводиться персональное распределение выпускников в регионы в соответствии с их выбором для дальнейшего трудоустройства.

По завершению трудоустройства выпускников посредством информационных систем будет осуществляться мониторинг их закрепления на рабочем месте и предоставления им обещанных мер социальной поддержки.

Все условия соблюдения договорных обязательств с обеих сторон будут на строгом контроле как Министерства здравоохранения, так и Министерства труда и социальной защиты населения", - сообщили в пресс-службе.

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