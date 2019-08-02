Питер Гриффитс назначен главой Авиационной администрации Казахстана

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Решением совета директоров Питер Гриффитс назначен генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана", передает Kazakhstan Today.

АО "Авиационная администрация Казахстана" создано в рамках реализации 68-шага Плана нации "100 конкретных шагов". Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход внедряется впервые в Республике Казахстан. Комитетом гражданской авиации (КГА МИИР РК) в течение последних 1,5 года разработаны и внесены соответствующие изменения в основной закон гражданской авиации и 61 подзаконный нормативный правовой акт. К работе в авиационной администрации будут привлечены высококвалифицированные технические специалисты гражданской авиации для осуществления технического контроля и надзора за субъектами отрасли гражданской авиации с условиями труда соразмерно предприятиям сферы", - сообщили в пресс-службе КГА.

Авиационная администрация Казахстана будет заниматься обеспечением технического авиационного контроля и надзора в области безопасности полетов.

В ведомстве отметили, что Питер Гриффитс имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Он возглавлял департамент гражданской авиации Министерства транспорта Великобритании и курировал работу Британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA), был директором по безопасности полетов и авиационной безопасности в авиакомпании Easy Jet Luton и руководителем проекта по запуску нового лоукостера Nas Air (Flynas) в Саудовской Аравии. Летал в качестве командира на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737.

В разные годы Питер Гриффитс работал на руководящих должностях в Европейской комиссии, был вице-президентом Европейского региона Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и возглавлял различные коммерческие организации гражданской авиации.

С внедрением Комитетом гражданской авиации современного подхода в области регулирования системы безопасности полетов ожидается повышение уровня безопасности полетов в стране, отметили в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства