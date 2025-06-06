По итогам 2024 года Алматы сохранил статус ведущего экономического центра РК

Фото: маслихат Алматы

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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы утвердили отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год и поддержали изменения в бюджет на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба маслихата.





Выступая на сессии городского маслихата, руководитель управления финансов Канат Сухамбеков подчеркнул, что в 2024 году Алматы обеспечил устойчивый рост и укрепил свои позиции как один из главных экономических центров страны. Доходная часть местного бюджета составила более 2 трлн тенге, что на 22,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Расходы на социальную сферу выросли до 653 млрд тенге, а доступ к водоснабжению достиг 99,6%.





По итогам 2024 года Алматы сохранил статус ведущего экономического центра страны и обеспечил 26% всех доходов государственного бюджета. Освоение средств составило 97,3%. Наибольшие объемы инвестиций направлены на образование 99,9 млрд тенге, водообеспечение 39,4 млрд, транспорт 29,4 млрд. За счет бюджета обеспечено обучение более 84 тыс. студентов, дополнительным образованием охвачено свыше 273 тыс. детей, а 407 организаций образования оснащены турникетами, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Обновлены 48 автомобилей скорой помощи, закуплено 946 единиц медоборудования, что снизило материнскую смертность на 48,1%, младенческую - на 5,9%. В рамках программы "Бюджет народного участия" реализовано проектов на рекордные 18,8 млрд тенге.





Председатель Ревизионной комиссии Алтай Бердикулов, выступая с заключением по годовому отчету, отметил, что бюджет города остается социально ориентированным. 42,4% расходов направлены на поддержку населения. В целом исполнение бюджета получило положительную оценку, при этом отдельно подчеркнута необходимость синхронизации расходов с целями Плана развития города.





В свою очередь Канат Сухамбеков сообщил, что общий объем уточненного бюджета составил 2 трлн 507,5 млрд тенге. Дополнительно перераспределено 97 млрд тенге за счет экономии, использования свободных остатков и роста доходов. Дополнительные средства будут направлены на конкретные и жизненно важные проекты.





В сфере здравоохранения начнется строительство поликлиник в Наурызбайском, Алмалинском и Түрксибском районах, начнется капитальный ремонт поликлиники №23 и реабилитационного центра "Алау". Дополнительные средства выделены на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан с орфанными заболеваниями. В сфере образования завершат строительство детских садов в микрорайоне Жас Канат, проведут сейсмоусиление в четырех школах, а также модернизируют кабинеты и отремонтируют учебные корпуса. В культурной сфере ожидается реконструкция театра имени Сац, открытие библиотек и комьюнити-центров. Средства из бюджета будут направлены также на водоснабжение, газификацию, замену лифтов, капитальный ремонт и ремонт фасадов ряда многоквартирных домов, озеленение и благоустройство. В рамках транспортной политики до конца года будет завершено строительство бокового проезда на улице Саина, начнется проектирование дорог в Ерменсай, Нұрлытау и Нұр-Алатау. Планируется внедрение интеллектуальной транспортной системы, включающей видеонаблюдение, управление светофорами и парковками.





Кроме того, в ходе сессии маслихата депутаты поддержали предложение об установлении дополнительных стимулирующих надбавок в размере 50% к должностным окладам сотрудников подведомственной организации управления по делам религий.