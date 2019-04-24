По итогам госвизита президента Республики Корея в Казахстан подписаны восемь документов

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - По итогам государственного визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан подписаны восемь документов, передает Kazakhstan Today.

Среди них: совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея; договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц; программа обновленного экономического сотрудничества Республики Казахстан и Республики Корея "Свежий ветер"; меморандум между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и ИКТ Республики Корея по Четвертой промышленной революции; протокол о намерениях по созданию совместного Международного IT-центра между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и ИКТ Республики Корея, сообщается на сайте Акорды.

Кроме этого, приняты и подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Министерством науки и ИКТ Республики Корея в сфере совместного исследования и использования космического пространства в мирных целях; план по реализации программы "Свежий ветер" в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея; меморандум о взаимопонимании между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Таможенной службой Республики Корея о взаимном признании уполномоченных экономических операторов.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ по итогам переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Выступая перед журналистами, Токаев подчеркнул, что для Казахстана большая честь принимать южнокорейскую делегацию во главе с президентом Мун Чжэ Ином на гостеприимной казахской земле, отметив символичность состоявшегося государственного визита в десятую годовщину стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства отметил высокий уровень диалога по широкому спектру вопросов на региональном и глобальном уровнях, указав, что Республика Корея является вторым крупнейшим торгово-экономическим партнером нашей страны во всем азиатском регионе.

Подчеркивая лидирующую роль Казахстана в мировом антиядерном движении, Токаев выразил поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова. По его мнению, этот вопрос чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития во всем мире.

В нашей столице с пристальным вниманием следят за развитием межкорейского диалога. Мы высоко оцениваем усилия лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина, направленные на достижение прочного мира и возобновление переговоров между заинтересованными сторонами в рамках данного судьбоносного процесса", - сказал президент Казахстана.

Глава государства рассказал журналистам, что в ходе переговоров с его южнокорейским коллегой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной повестки дня.

Токаев отдельно остановился на вопросах международного сотрудничества двух стран.

Казахстан и Южная Корея тесно взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, Форума "Центральная Азия - Республика Корея" и других структур. После сегодняшнего визита масштабы и содержание нашего партнерства, безусловно, будут расширены", - заявил президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей и отметил, что основные приоритеты этой работы нашли отражение в подписанной Программе нового экономического сотрудничества Республики Казахстан и Республики Корея "Свежий ветер".

Наши страны уже реализуют крупные проекты в различных отраслях, включая машиностроение, строительство дорог и инфраструктуры, сельское хозяйство, финансовый сектор, здравоохранение, информационные и коммуникационные технологии. Отрадно, что корейский бизнес проявляет растущий интерес к активизации сотрудничества. На сегодня свыше 500 совместных предприятий активно работают на территории Казахстана, и я думаю, их число будет еще расти", - сказал Токаев.

В ходе брифинга президент Казахстана еще раз подтвердил заинтересованность нашей страны во внедрении корейских инновационных технологий и рассказал о договоренности активизировать работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству и открытии в городе Нур-Султане Казахстанско-южнокорейского международного IT-центра.

Кроме этого, глава государства уделил особое внимание вопросам углубления сотрудничества в транспортно-инфраструктурном строительстве, отметив близость стратегических приоритетов программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" и южнокорейской программы "Новая северная политика".

Мы достигли взаимопонимания о необходимости развития транзитно-транспортных маршрутов с одновременной реализацией совместных инфраструктурных проектов. Достигнуто понимание по вопросу активного использования корейской стороной возможностей действующего казахстанского терминала в порту Ляньюньган на тихоокеанском побережье Китая", - сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул важность взаимодействия банков и финансовых институтов двух стран в стимулировании возможностей малого и среднего бизнеса по реализации инвестиционных проектов. Он также призвал южнокорейских бизнесменов использовать площадку Международного финансового центра "Астана" для выхода на рынок Центральной Азии.

Токаев рассказал, что в ходе переговоров стороны пришли к соглашению по широкому спектру вопросов, касающихся сферы образования и здравоохранения, решения проблемы Аральского моря и улучшения ситуации в зоне экологического бедствия, а также парламентской дипломатии.

В завершение президент Казахстана поблагодарил южнокорейскую делегацию и лично президента Мун Чжэ Ина за содержательные переговоры и выразил уверенность, что состоявшийся визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей в духе дружбы, взаимного доверия и партнерства.

По данным пресс-службы Акорды, президент Казахстана принял участие в казахстанско-южнокорейском бизнес-форуме. В ходе мероприятия он отметил, что Республика Корея является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны в азиатском регионе, и подчеркнул, что с 1996 года южнокорейский бизнес инвестировал в казахстанскую экономику порядка $7 млрд.

Наши страны реализуют совместные проекты в различных секторах экономики: строительстве инфраструктуры, сельском хозяйстве, машиностроении, финансах, здравоохранении и других отраслях. Отрадно, что крупный корейский бизнес проявляет большой интерес к сотрудничеству. В текущем году начинается строительство Большой алматинской кольцевой автодороги, в котором задействованы корейские компании. Этот проект может стать еще одной совместной "историей успеха", - сказал Токаев

В работе казахстанско-южнокорейского бизнес-форума приняли участие свыше 500 представителей деловых кругов обеих стран. По итогам мероприятия было подписано порядка 30 документов в области машиностроения, медицины, инфраструктуры и пищевой промышленности на общую сумму $3,2 млрд. В частности, достигнуты договоренности, касающиеся строительства жилых комплексов в Шымкенте и Туркестанской области, создания многопрофильного "check-up" центра, производства легковых автомобилей, лифтов, кондитерских изделий, телевизоров, медицинских имплантов, открытия медицинских учреждений и др.

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