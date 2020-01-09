По предварительной информации, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет - МИД

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - По предварительной информации, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет, передает Kazakhstan Today.

"По предварительной информации МИД Ирана, предоставленной посольству РК в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Вместе с тем, по данным МИД, казахстанский консул обзванивает всех граждан РК, находящихся на консульском учете.

На сегодняшний день на учете стоят 174 гражданина РК", - отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства