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По предварительной информации, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет - МИД

08.01.2020, 11:59 6724
По предварительной информации, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет - МИД
Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - По предварительной информации, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет, передает Kazakhstan Today.
 
"По предварительной информации МИД Ирана, предоставленной посольству РК в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев нет", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
 
Вместе с тем, по данным МИД, казахстанский консул обзванивает всех граждан РК, находящихся на консульском учете. 
 

На сегодняшний день на учете стоят 174 гражданина РК", - отметили в ведомстве.

 
Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт следовал в Киев. По предварительными данным, ЧП произошло из-за технических неисправностей. Все пассажиры рухнувшего вблизи Тегерана украинского самолета погибли. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
 

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