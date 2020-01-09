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СМИ: все пассажиры рухнувшего под Тегераном украинского лайнера погибли

08.01.2020, 11:16 8479
СМИ: все пассажиры рухнувшего под Тегераном украинского лайнера погибли
Тегеран. 8 января. Kazakhstan Today - Все пассажиры рухнувшего вблизи Тегерана украинского самолета погибли, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана, передает Kazakhstan Today.
 
На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
 
О том, что вероятность найти выживших в результате крушения лайнера крайне низкая, ранее сообщило Общество Красного Полумесяца Ирана. Представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде, в свою очередь, уточнил, что после падения самолета вспыхнул пожар.
 
Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт следовал в Киев. По предварительными данным, ЧП произошло из-за технических неисправностей.
 
Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке, запустив, по данным американской стороны, 15 ракет. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет, однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01.20 по местному времени, 0.50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06.12), пишет Lenta.ru.
 

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