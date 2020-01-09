Украинский лайнер со 180 пассажирами разбился близ Тегерана

Тегеран. 8 января. Kazakhstan Today - Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту разбился в Иране вскоре после взлета, передает Kazakhstan Today.

По данным агентства Tasnim, крушение самолета произошло недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни из-за технических проблем. ЧП произошло сразу после взлета.

По данным Reuters, речь идет о Boeing-737.

О судьбе пассажиров и членов экипажа информации пока нет, пишет Lenta.ru

Как пишет портал 9News , самолет направлялся в Киев. Следственная группа прибыла на место крушения в юго-западном пригороде Тегерана, сообщил официальный представитель авиационных властей Ирана Реза Джафарзаде.









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