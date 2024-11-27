Почему на eGov mobile пропал опрос о смене часового пояса, ответили в Минцифры
Фото: gov.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев объяснил исчезновение опроса о переводе времени в приложении электронного правительства eGov mobile, передает корреспондент агентства.
В целом Министерство науки и высшего образования в рамках проведения комплексного исследования отправили запрос на этот опрос на eGov. Хотели выяснить в том числе вопросы восприятия смены часового пояса, как это влияет на распорядок дня. Они отметили, что по достижении 200 тысяч участников они готовы анализировать далее результаты опросов. Поэтому по достижении количества респондентов этот опрос был завершен", - прокомментировал министр.
Опрос закрыли именно после 200 тысяч респондентов из-за того, что это "достаточно хорошая репрезентативная выборка". По словам Мадиева, было важно, чтобы опрос прошли уникальные пользователи приложения.
Это же исследование, а не голосование. Это в исследовательских целях на определенный промежуток времени был запущен опрос, чтобы получить какие-то инсайты", - сказал глава Минцифры.
Он уточнил, что показатель активных пользователей в месяц на eGov составляет порядка 4,5 миллиона человек.
Ранее стало известно об исчезновении опроса о переводе времени из еGov mobile. Он существовал в приложении три дня.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.