Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Почти 2,4 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 09.00 2 сентября принято более 2 млн 607 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге. Выплату получили 2 млн 391,5 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 385 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП - 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается.

В разрезе категорий граждан:

- 834,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

- 272,6 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

- 1 млн 500,2 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата назначена 2 млн 393,6 тыс. человек. Денежные средства перечислены 2 млн 391,5 тыс. казахстанцев.

Как сообщалось ранее, заявления на единовременную выплату из ГФСС принимались до 1 сентября 2020 года.

Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление, с приложением подтверждающих документов, в районный (городской) штаб.

Заявление подается:

- работодателем - за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты;

- самостоятельно - индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года.

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