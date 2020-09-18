Почти 7000 казахстанцев призовут в Вооруженные силы

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане продолжается призыв на срочную воинскую службу. В рамках осенней призывной кампании в армию планируется призвать более 17 тыс. человек. Из них 6700 призывников отправятся служить в Вооруженные силы, остальные - в Национальную гвардию и Пограничную службу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МО РК, по данным анализа весеннего призыва 2020 года, 50% призывников имеют среднее образование, 47% молодого пополнения - техническое и профессиональное, 3% - высшее образование. При этом среди нынешних призывников есть немало выпускников Военно-технической школы Министерства обороны.

Как отмечают члены призывных комиссий, в последние годы наблюдается рост количества желающих пополнить ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Большинство молодых людей считают службу полезной и необходимой, настроены честно и достойно отслужить положенные 12 месяцев. К слову, молодые люди, отслужившие полгода в армии, имеющие техническое, профессиональное или высшее образование, показав хорошие результаты, смогут поступить на воинскую службу по контракту.

Осенний призыв начался в Казахстане 1 сентября и закончится в конце декабря текущего года.

Ранее в ВС РК рассказали, как пройдет осенний призыв в период пандемии.

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