Подготовка к паводкам: в СКО отремонтировали Сергеевский и Петропавловский гидроузлы

Основная часть работ была направлена на укрепление берегов и устройство откосов

Рассказать друзьям

Петропавловск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт Сергеевского и Петропавловского гидроузлов и противопаводковые мероприятия провели в Северо-Казахстанской области для подготовки к приему паводковой воды, сообщил на брифинге директор "Казводхоза" по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин.





Основная часть работ была направлена на укрепление берегов и устройство откосов Сергеевского и Петропавловского гидроузлов.





Кроме того, в январе этого года выполнено углубление дна вблизи плотины Сергеевского гидроузла, извлечено 940 кубометров грунта. Также проведены работы по восстановлению естественного русла реки Есиль.





С 19 марта на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах организовано круглосуточное дежурство, ведется обработка и передача информации о наполнении и сбросах воды из водохранилищ заинтересованным органам, а также коллегам из Тюменской области РФ. В Сергеевское водохранилище с начала паводка поступило 338,7 млн кубометров воды, сброшено - 222,9 млн кубометров. В Петропавловское водохранилище поступило 45,2 млн кубометров воды, сброшено - 46,1 млн кубометров", - сообщил Ибатуллин.





Напомним, за вчера уровень воды в реке Ишим за сутки увеличился на полметра. В Сергеевском водохранилище перелив над гребнем плотины составляет 93 см.





Ранее сообщалось, что жителей поселка Заречный в СКО переселят из-за угрозы затопления.



