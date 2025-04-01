31.03.2025, 15:11 53211
Подготовка к паводкам: в СКО отремонтировали Сергеевский и Петропавловский гидроузлы
Основная часть работ была направлена на укрепление берегов и устройство откосов
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Петропавловск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт Сергеевского и Петропавловского гидроузлов и противопаводковые мероприятия провели в Северо-Казахстанской области для подготовки к приему паводковой воды, сообщил на брифинге директор "Казводхоза" по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин.
Основная часть работ была направлена на укрепление берегов и устройство откосов Сергеевского и Петропавловского гидроузлов.
Кроме того, в январе этого года выполнено углубление дна вблизи плотины Сергеевского гидроузла, извлечено 940 кубометров грунта. Также проведены работы по восстановлению естественного русла реки Есиль.
С 19 марта на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах организовано круглосуточное дежурство, ведется обработка и передача информации о наполнении и сбросах воды из водохранилищ заинтересованным органам, а также коллегам из Тюменской области РФ. В Сергеевское водохранилище с начала паводка поступило 338,7 млн кубометров воды, сброшено - 222,9 млн кубометров. В Петропавловское водохранилище поступило 45,2 млн кубометров воды, сброшено - 46,1 млн кубометров", - сообщил Ибатуллин.
Напомним, за вчера уровень воды в реке Ишим за сутки увеличился на полметра. В Сергеевском водохранилище перелив над гребнем плотины составляет 93 см.
Ранее сообщалось, что жителей поселка Заречный в СКО переселят из-за угрозы затопления.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
новости по теме
01.04.2025, 19:37 2316
В Казахстане планируют увеличить максимальные размеры распределяемых сельхозземель
Меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К депутатам мажилиса обратились отраслевые общественные организации: -Зерновой союз Казахстана, Союз полеводов Казахстана по вопросу отмены постановления правительства по установлению предельных размеров земельных участков, которые могут находиться у одного собственника.
В целях повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, развития сельских территорий и увеличения числа продуктивных аграрных предприятий прорабатываются вопросы увеличения максимальных размеров распределяемых сельскохозяйственных земель, сохранения прав землепользования и другие меры поддержки для добросовестных землевладельцев", - сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Для координации данной работы при уполномоченном органе создана рабочая группа с участием представителей акиматов, органов прокуратуры, судебной администрации, органов по противодействию коррупции и НПП "Атамекен".
В настоящее время готовятся предложения местных властей с обоснованиями и расчетами по увеличению максимальных размеров распределяемых участков.
Акиматами Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей внесены расчеты по увеличению максимальных размеров земельных участков. Акиматами остальных областей предложено максимальные размеры оставить без изменений.
Таким образом, указанные меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора, обеспечение эффективного и рационального использования земель с соблюдением социальной ответственности субъектов рынка", - говорится в ответе на депзапрос.
Ранее после проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области проверки удалось вернуть в госсобственность 4750 гектаров незаконно переданных пастбищных угодий.
01.04.2025, 18:03 6696
Страны СНГ будут совместно выявлять коррупцию: Казахстан ратифицировал соглашение
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции ратифицировал Казахстан, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", - говорится в сообщении.
Напомним, соглашение подписано Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Его цель - повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
В рамках документа предусмотрены объединение сил стран - участниц СНГ для преодоления рисков дальнейшего роста количества коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение обмена информацией и развитие взаимодействия в сфере антикоррупционного просвещения.
01.04.2025, 16:43 8956
В Алматы назначен новый глава управления экологии
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен руководитель управления экологии и окружающей среды города Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Распоряжением акима Алматы на должность руководителя управления экологии и окружающей среды города назначен Мирас Гайсин.
В разные годы Гайсин занимал руководящие должности в управлениях природных ресурсов акиматов Алматы и Астаны. С 2023 года занимал пост заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы.
Ранее президент Казахстана поручил уделить особое внимание вопросам экологии южной столицы.
Напомним, в феврале Алматы возглавил список самых грязных городов мира.
01.04.2025, 16:11 12716
Президент Казахстана с рабочим визитом посетит Узбекистан
Токаев примет участие в заседании саммита "Центральная Азия - Европейский союз"
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.
По приглашению президента Шавката Мирзиёева 3-4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании саммита "Центральная Азия - Европейский союз", а также проведет ряд встреч.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
01.04.2025, 14:59 16801
Токаев назначил заместителя управляющего делами президента РК
Им стал Ерлан Суттибаев
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Суттибаев назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Суттибаев Ерлан Жакыпович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Ранее президент назначил на должность заведующего общим отделом администрации президента Ербола Адаева, освободив от данного поста Нурдаулета Толеева.
01.04.2025, 13:17 20091
eGov работает на максимальных возможностях - Минцифры
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин прокомментировал сбои в работе портала электронного правительства eGov, передает корреспондент агентства.
Да, действительно, сегодня опять наблюдались кратковременные сбои на платформе электронного правительства. Это было связано с большим количеством пользователей услуги подачи заявок в школу. В сжатые сроки платформа была восстановлена. Запуск самой услуги планировался на 15.00, соответственно, в 15.00 она будет доступна на портале", - объяснил вице-министр.
Он отметил, что eGov - это лишь некое "окошко" для коммуникации с электронным правительством, за которым стоит более 2 тысяч интеграционных сервисов. Если хотя бы один из сервисов не работает, то все услуги, связанные с ним, не будут доступны.
В этом году мы запускаем eGov 3.0. Это полностью обновленный, переписанный портал. Текущий eGov работает на технологии 2013 года. Скажу откровенно - текущий eGov работает на максимальных своих возможностях. Поэтому мы начали эту работу - в течение двух лет переписываем сервисы и компоненты. В этом году пользователи увидят более удобную и стабильную обновленную версию сайта", - заявил Ростислав Коняшкин.
На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил принять меры в модернизации серверного оборудования и программного обеспечения, отметив, что инфраструктура eGov должна работать безупречно круглые сутки.
Охват онлайн-услугами растет благодаря простым и быстрым процессам через банковские приложения. Мы приветствуем такое плодотворное взаимодействие. Нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов в госуслугах, чтобы пользователи получали необходимое максимум "в два клика". Согласно поручению главы государства, надо активно внедрять искусственный интеллект. В первую очередь на платформе электронного правительства. Его применение должно обеспечить бесперебойную работу информационных систем госорганов и будет содействовать упрощению доступа населения к услугам", - сказал Бектенов.
Ранее сообщалось, что в 2024 году казахстанцам было оказано свыше 340 миллионов государственных услуг удаленно.
01.04.2025, 13:01 21406
Сброс воды из крупных водохранилищ продолжается в Казахстане
Воду сбрасывают в 9 регионах для приема и безопасного пропуска паводковых вод
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщили в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 1 апреля ситуация такова:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра в секунду, из Селетинского водохранилища - 88,4 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 6,5 кубометра в секунду.
- В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 2 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 70%.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 500 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 510 кубометров в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 750 кубометров воды в секунду.
- В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 31 кубометр воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 38 кубометров воды в секунду, из Дунгулукского водохранилища сбрасывается 9 кубометров воды в секунду, из Пятимарского водохранилища сбрасывается 1 кубометр воды в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2,5 кубометра в секунду.
- Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 47,5 кубометра воды в секунду.
- В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 70%.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 450,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 699 кубометров воды в секунду.
01.04.2025, 12:48 22386
Нового главу управления спорта назначили в Алматы
Им стал ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы Дархан Нурханулы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы назначил нового руководителя управления спорта, сообщили в пресс-службе ведомства.
На должность руководителя управления спорта города Алматы назначен Дархан Нурханулы", - говорится в информации.
Дархан Нурханулы - выпускник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, имеет среднее финансовое образование и высшее образование в сфере юриспруденции.
С 2020 по 2021 год был советником заместителя премьер-министра РК по вопросам социального развития, здравоохранения, культуры и спорта.
В дальнейшем занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.
С августа 2022 года до последнего назначения был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.
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