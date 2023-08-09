Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр

Фото: primeminister.kz

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Караганда. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау идет масштабная реконструкция теплоисточников и тепловых сетей. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр проинспектировал ход проводимых работ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.





О подготовке к отопительному сезону и строительстве седьмого котла на ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" доложил генеральный директор предприятия Владимир Яблонский. По его словам, ремонт трех котлов и трех турбогенераторов близится к завершению. Вместе с тем реализация значимого проекта по строительству седьмого котла затягивается: на объекте не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.





Роман Скляр заслушал отчет руководства подрядной организации (ТОО "AB Construction") и сделал предупреждение, обозначив необходимость своевременно завершить строительно-монтажные работы.





В Темиртау Роману Скляру также представили программу ремонта тепловых сетей. В городе идет реконструкция по всем наиболее изношенным участкам тепломагистралей. Завершить работы должны к началу отопительного сезона.





Первый заместитель премьер-министра посетил ряд других энергоисточников области. Он побывал в Топаре, Шахтинске и Караганде.





Руководство ГРЭС "Топар" проинформировало, что капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования идет по графику.





На сегодняшний день ремонтная программа выполнена на 60%. Отставаний от намеченных планов нет. Все взятые обязательства выполним", - сказал операционный директор ГРЭС "Топар" Александр Бузо.





Износ Шахтинской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 75%. На протяжении 10 лет здесь не было капитального ремонта оборудования. В этом году ремонтируют три котла и две турбины. Роман Скляр подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок.





О проведении ремонтной кампании первому вице-премьеру также доложило руководство компании "Караганда Энергоцентр". Она обеспечивает теплом и электроэнергией потребителей областного центра. В состав входят два энергоисточника - ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. К предстоящему отопительному сезону суммарно на них отремонтируют 16 котлов и 10 турбин. Работы идут по графику. Общая стоимость ремонтной программы этого года - свыше 13 миллиардов тенге.





Кроме того, Романа Скляра проинформировали о ходе строительства 3-го тепловывода. Проект осуществляется поэтапно. Его реализация повысит надежность теплоснабжения и позволит обеспечить теплом новостройки города.



