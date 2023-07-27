Скляр проверил ход ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону в Павлодаре и Экибастузе

Фото: primeminister.kz

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Экибастуз. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область, где ознакомился с ремонтными работами и подготовкой к предстоящему отопительному сезону в городах Павлодаре и Экибастузе. Об этом - В субботу первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область, где ознакомился с ремонтными работами и подготовкой к предстоящему отопительному сезону в городах Павлодаре и Экибастузе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.





Первый заместитель премьер-министра посетил Экибастузскую ТЭЦ и осмотрел участки, где в круглосуточном режиме идут ремонтно-восстановительные работы.





На станции предусмотрен ремонт всех 10 котлов, из них на 8 котлах проведут капитальный ремонт. За счет бюджетных средств производится капитальный ремонт 5 водогрейных котлов. За счет средств АО "ЦАЭК" осуществляется капитальный и текущий ремонты 5 энергетических котлов, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.





На 1 июля завершен ремонт 2 котлов: № 7, № 9. Продолжаются ремонтные работы на энергетическом котле № 6 со сроком завершения 18 августа и 5 водогрейных котлах. На водогрейных котлах №№ 11, 14, 15 завершены демонтажные работы, ведутся строительно-монтажные работы: монтаж экранных панелей, газоходов, конвективных пакетов и кубов трубчатых воздухоподогревателей. Ремонтные работы на всех участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком.





К началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Соответствующие средства выделены, работы ведутся", - отметил первый заместитель премьер-министра.





Также Роман Скляр побывал на участках, где в настоящее время производится реконструкция 4 тепловых магистралей. Здесь полностью обновят 5,4 км сетей.





Как доложил аким Павлодарской области Асаин Байханов, на сегодняшний день на данных участках уложены 1,9 км новых сетей. Работы идут с опережением графика, завершение всего запланированного объема планируется до конца августа текущего года.





Активно ведется в Экибастузе подготовка социальных объектов и жилых домов к отопительному периоду. В настоящее время все 269 повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний, устранены в полном объеме. Из 690 многоэтажек в 568 завершена опрессовка, промывка систем. На 182 многоэтажках, не имеющих форму управления, подготовку ведут градообразующие предприятия. До конца июля все работы завершатся.





Также первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил подготовку к предстоящему отопительному сезону в городе Павлодаре. Здесь проводятся ремонты 40 единиц основного оборудования, реконструкция 49,1 км тепловых сетей. С целью снижения износа тепловых сетей областного центра в 2023 году впервые проводится реконструкция внутриквартальных сетей. Всего будут построены 11,7 км новых сетей.





Он отметил, что выполнение в срок ремонтных работ тепловых сетей и подготовка к отопительному сезону в регионе в приоритете у правительства и должны быть на особом контроле у руководства области. От того, насколько правильно будет выстроена работа местных властей и подрядных организаций, зависит качество последующих отопительных сезонов для жителей Павлодарского Прииртышья.



