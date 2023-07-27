В Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону с участием руководителей центральных госорганов и акиматов областей, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону с участием руководителей центральных госорганов и акиматов областей, сообщила пресс-служба правительства.





Он подчеркнул, что на сегодняшний день в процессе подготовки возникают проблемные вопросы, требующие самого пристального внимания. В частности, по ряду объектов срываются сроки проводимых работ.





Это мы обсуждали на недавнем заседании правительства. От нас требуются более скоординированные совместные действия. Поэтому будем решать проблемы в данном направлении в ручном режиме", - сказал Алихан Смаилов.





Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подробно доложил о проблемных вопросах на теплоисточниках в ряде регионов республики, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова рассказала о ходе ремонта сетей теплоснабжения.





Премьер-министр отметил, что с прошлого года проводится аварийный ремонт турбины № 12 и не начат капитальный ремонт турбины № 6 в АО "Атырауская ТЭЦ". С комментарием на эту тему выступил аким Атырауской области Серик Шапкенов.





Кроме того, было отмечено, что на ТЭЦ Карагандинской области меняются виды ремонта и продлеваются сроки, в Мангистауской области с отставанием идут работы на отдельных котлах и турбинах, а также не заключен договор на аварийный ремонт энергоблока № 2 ТОО "МАЭК", в области Улытау на Жезказганской ТЭЦ ремонт котла переносится на 2024 год и не обеспечен должный резерв из-за переноса сроков реконструкции котла № 8. С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы регионов Ермаганбет Булекпаев, Нурлан Ногаев и Берик Абдыгалиулы.





Глава правительства также указал, что в СКО с отставанием ведется ремонт котла № 9 ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго", а в Туркестанской области запланирована реконструкция 4 котлов Кентауской ТЭЦ, но при этом ПСД все еще проходит госэкспертизу. Акимы Айдарбек Сапаров и Дархан Сатыбалды в свою очередь прокомментировали поднятые вопросы.





В ходе заседания также выступили аким Астаны Женис Касымбек и аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.





Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул, что вопросы подготовки к отопительному сезону имеют большое социальное значение, поэтому уже сейчас нужно принимать необходимые меры для его стабильного прохождения без каких-либо крупных аварий.





В том числе тут важна качественная работа с собственниками ТЭЦ и сетей. Со стороны государства утверждены тарифы в соответствии с заявками станций. Это дает возможность привлекать финансирование и уже начинать работы по модернизации", - отметил Алихан Смаилов.





Он также обозначил важность активизации энергонадзора и работы соответствующих региональных штабов.





В заключение глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру и министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву в соответствии с графиком посетить энергообъекты республики для личного контроля хода проводимых работ.





Роман Васильевич, сегодня по графику у вас запланирована проверка энергообъектов Павлодарской области, в том числе ТЭЦ Экибастуза. Прошу вас по окончании совещания немедленно выехать. На следующей неделе запланировано посещение Алмасадамом Майдановичем ТЭЦ Риддера и Кентау", - подытожил премьер-министр.



