Полицейским могут повысить пенсионный возраст в Казахстане

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В ходе правительственного часа в сенате министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев сообщил, что в стране полицейским могут повысить пенсионный возраст, передает Kazakhstan Today.

Действительно, на сегодня многие сотрудники полиции имеют огромный опыт. Они не хотят выходить на пенсию, но многие в 45-55 лет вынуждены покидать службу и уходить на пенсию. Они сейчас работают в различных коммерческих структурах. Мы создали рабочую группу, поднимаем вопрос повышения возраста выхода на пенсию", - цитирует Тургумбаева издание Kazpravda.kz .

Так, майорам пенсионный возраст планируется увеличить до 52 лет, то есть плюс 4 года, подполковникам - до 55, полковникам - до 58, высшему руководящему составу - до 63 лет.

В других странах этот вопрос по-другому решается. Например, в России пенсионный возраст начинается с 60 лет, в Японии и Германии - с 65 лет. Мы хотим тоже проработать данный вопрос", - добавил глава МВД РК.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства