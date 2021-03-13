Освобождение МВД от непрофильных функций позволило сократить штат на 3 тыс. человек

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на правительственном часе в сенате парламента обсудили вопрос законодательного обеспечения сервисной модели полиции и освобождения МВД от непрофильных функций, передает Kazakhstan Today.

Реформирование правоохранительной системы всегда было важной темой на повестке правовой политики нашего государства. С момента обретения независимости все законодательные преобразования были нацелены на обеспечение и защиту конституционных прав граждан, равного доступа к правосудию, гуманизацию уголовной политики, совершенствование деятельности правоохранительных органов", - сказал заместитель председателя палаты Нурлан Абдиров.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о проводимых в ведомстве реформах.

Актуальные задачи, стоящие перед нами, - создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел. В их числе перевод местной полицейской службы на сервисную модель работы, где ключевая роль отведена участковым инспекторам , и обеспечение "шаговой доступности" полиции", - сказал он.

Для освобождения от непрофильных функций, полицейские уже передали в конкурентную среду 653 ранее охраняемых объекта. В их числе городские акиматы, склады спецмедснабжения и другие. Всё это позволило сократить штатную численность полиции почти на 3 тысячи человек.

В ходе правительственного часа также обсудили законодательное сопровождение дальнейших реформ, в том числе по передаче функций полицейских в сфере миграции и медицинского обеспечения осужденных Министерству труда и социальной защиты населения и Министерству здравоохранения.

Важно четко определить, в том числе на законодательном уровне, функции полицейской службы, которые должны быть направлены на предупреждение правонарушений, охрану общественного порядка, своевременное оказание помощи населению. Работа полицейских должна строиться на принципах узнаваемости, доступности, прозрачности и доброжелательности", - отметил сенатор Нурлан Бекназаров.

Сенаторы подчеркнули, что в ходе проводимой реформы необходим своевременный и тщательный анализ действующих правовых норм и целесообразности принятия законодательных поправок. По результатам обсуждений сенаторами приняты рекомендации, которые будут направлены в адрес правительства.

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