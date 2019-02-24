Полиция Алматы опровергла фейковое сообщение о прекращении уголовного дела в отношении виновника смертельной аварии 29 декабря

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы ответила на фейковое сообщение в соцсетях о прекращении уголовного дела в отношении виновника смертельной аварии 29 декабря, передает Kazakhstan Today.

В департаменте полиции Алматы ответили на фейковое сообщение, распространяемое через социальные сети, о якобы прекращении уголовного дела в отношении И. Кара, который 29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина допустил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть трех человек.

Эта информация не соответствует действительности. Как мы ранее сообщали, уголовное дело в отношении Кара находится на рассмотрении в суде. Он с момента задержания находится стражей. Вместе с тем призываем граждан руководствоваться лишь сведениями от официальных источников и ни в коем случае не способствовать тиражированию слухов и ложных сообщений", - сообщила официальный представитель ДП Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В то же время в пресс-службе ведомства напомнили, что за распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и других информационно-коммуникационн6ых систем, согласно части 2 статьи 274 УК РК, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, 29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина в Алматы Ильяс Кар, управляя автомашиной "Мерседес-Бенц-G55", нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной "Митсубиси-Галант", после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП скончался водитель автомашины "Митсубиси-Галант" и двое его пассажиров, в том числе актриса театра и кино Шолпан Елгезекова. Один человек с различными травмами был доставлен в БСМП города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства