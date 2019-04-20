Портал е-КСК презентовали в Алматы

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась презентация портала "Доступный сервис для жильцов" (е-КСК), который позволит горожанам выбирать и менять КСК (органы управления) с помощью ЭЦП ключа, просматривать отчеты онлайн, голосовать за сметы расходов, а также проводить онлайн-собрания, не выходя из дома, передает Kazakhstan Today.

Инициаторами е-КСК выступили Управление жилищной политики Алматы и АО "Центр развития города Алматы" совместно с проектным офисом Almaty - adaldyq alany. Портал является одним из ключевых проектов концепции Smart Almaty, сообщила пресс-служба акима города.

Его использование приведет к обеспечению прозрачности процедур в деятельности КСК и повысит жилищный сервис в нашем городе. Каждый житель дома сможет получить подробную информацию о своем доме и кооперативе, отчет деятельности, может свободно провести онлайн-голосование за проведение капремонта, проголосовать за смену председателя и ряд других преимуществ", - подчеркнул руководитель Управления жилищной политики города Алматы Бахытжан Акжаров.

Портал www.almaty-ksk.kz также позволяет отправить жалобу на орган управления в жилищную инспекцию, поможет найти данные участкового инспектора, изучить подробную информацию о доме и найти ответы на актуальные вопросы (FAQ). Для органов управления портал поможет вести свою деятельность открыто и согласованно с жильцами, что, в свою очередь, повысит качество предоставляемых услуг.

Подчеркнем, что это не первый подобный проект. Жилищной инспекцией реализуется ряд программ по предоставлению жилья населению и оказанию госуслуг в электронном формате. Так, постановка на учет и очередность, а также принятие решения о предоставлении жилища из госфонда нуждающимся с прошлого года оказывается только в электронном виде. Также в мегаполисе, впервые в республике, внедрены электронная перерегистрация очередников. Кроме того, налажен учёт квартир и арендных платежей на базе программы "1С: Бухгалтерия", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Алматы полностью завершили информатизацию процессов распределения жилья - от постановки в очередь до распределения квартир.

Управление является услугодателем ещё двух услуг: приватизация жилищ из государственного жилищного фонда и выдача справки о наличии (отсутствии) в постоянном пользовании жилища из коммунального жилищного фонда. Реестром госуслуг их оказание в электронном формате не предусмотрено, поэтому нами разработана возможность подачи электронной заявки по данным услугам через сайт. После внесения изменений в действующие стандарты по данным госуслугам любой гражданин может получить справку на сайте управления, не посещая госорган либо ЦОН, а также подать заявку на приватизацию жилья", - добавили в управлении жилищной политики Алматы.

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