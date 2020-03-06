Поручение по вопросу работы госслужащих в выходные дни после праздников не требует изменения законодательства - Нурымбетов

Министр сообщил, что поручение по вопросу работы государственных служащих в выходные дни после праздников не противоречит действующему казахстанскому законодательству и не требует его изменений.
Поручение будет исполняться в соответствии с законом "О государственной службе Республики Казахстан" для выполнения неотложных дел и важных заданий с четким соблюдением Трудового кодекса. Согласно трудовому законодательству, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться в размере не менее 1,5-кратной дневной ставки. К работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), будут привлекаться сотрудники аппаратов президента, правительства, центральных государственных органов и других ведомств, ответственных за решение тех или иных неотложных задач", - сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, президенту было доложено о ходе реализации программы "Енбек", в том числе об условиях микрокредитования малообеспеченных и многодетных семей, выдачи образовательных грантов по заявкам работодателей, новых проектов молодежи, а также о результатах совместной проверки с Генеральной прокуратурой по вопросам привлечения иностранной рабочей силы.
Глава государства поручил Биржану Нурымбетову принять действенные меры по обеспечению занятостью трудоспособных получателей АСП и продолжить работу по повышению доходов малообеспеченных семей, оказанию социальной поддержки лицам с ограниченными возможностями. Кроме того, президент заявил о необходимости держать на особом контроле вопросы привлечения иностранной рабочей силы.
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