Пособницу мошенников задержали в Алматы

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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись очередные межведомственные двусторонние консультации по биологической безопасности между Казахстаном и Россией, сообщает пресс-служба МИД РК.





Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента международной безопасности МИД Арман Байсуанов, с российской стороны - заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов.





В ходе консультаций стороны обменялись актуальной информацией об общей ситуации в области биобезопасности на территории обоих государств, рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и обсудили некоторые практические меры взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам научного обмена, подготовки специалистов и совместным мероприятиям по мониторингу эпидемиологической ситуации на пограничных территориях.





Сторонами также осуществлен конструктивный обмен мнениями о дальнейшей реализации казахстанской инициативы о создании Международного агентства по биологической безопасности и о российских инициативах по укреплению Конвенции о биологическом и токсинном оружии.