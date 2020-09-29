Посол РК вручил верительные грамоты Эмиру Катара

Доха. 28 сентября. Kazakhstan Today - В ходе состоявшейся после церемонии вручения грамот беседы Арман Исагалиев передал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Посол подчеркнул, что Катар является важным и надежным партнером Казахстана, и заверил, что приложит все усилия для укрепления дружеских отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба МИД РК.

Арман Исагалиев рассказал о последних успехах и достижениях Казахстана в политической, экономической и социальной сферах, а также ознакомил собеседника с основными положениями послания президента РК народу на тему "Казахстан в новой реальности: время действий".

В свою очередь, эмир поздравил казахстанского посла с началом дипломатической миссии в Катаре и пожелал ему успехов в работе по дальнейшему расширению казахстанско-катарского сотрудничества. Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подчеркнул, что Катар придает большое значение всестороннему развитию связей с Казахстаном, который считает своим приоритетным партнером в Центральной Азии. Эмир упомянул свой официальный визит в Казахстан в 2014 году, ставший его первой поездкой в регион. Он с теплотой отозвался о Казахстане, подчеркнув серьезный политический вес и значительный экономический потенциал.

Эмир Катара отметил, что в марте был запланирован его государственный визит в Казахстан в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на полях V Саммита СВМДА в июне 2019 года в Душанбе. Однако сроки визита были отложены по причине пандемии коронавируса в мире. Шейх Тамим пообещал, что приедет в Нур-Султан в самое ближайшее время и обсудит с президентом весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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