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Посольство РК рекомендует казахстанцам покинуть Украину

10.10.2022, 21:58 19446
Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба посольства РК в Украине обратилась к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию страны.
 

В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении посольства.

 
10 октября в центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы.
 

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Президент Казахстана встретил в аэропорту Астаны эмира Катара

11.10.2022, 19:39 431
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом.
 
В ходе визита завтра планируется подписание ряда важных документов. 13 октября эмира Катара примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 
 

Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования

11.10.2022, 19:20 871
Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра просвещения Ернур Дауенов назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Ернур Дауенов родился в 1988 году в Павлодарской области.
 
Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Карагандинский университет Казпотребсоюза.
 
Трудовой путь начал в 2009 году учителем истории областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина.
 
С 2011 по 2013 годы работал научным сотрудником Академии национального образования имени Ы. Алтынсарина, заместителем директора школы для одаренных детей "Зерде" города Астаны, заведующим лабораторией регионального научно-практического центра "Ертіс дарыны".
 
С 2013 по 2014 годы - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Павлодарской области.
 
С 2014 по 2015 годы - заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района
 
С 2015 по 2016 годы - руководитель отдела образования Баянаульского района.
 
С 2016 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления образования Павлодарской области.
 
С 2017 по 2019 годы - руководитель управления внутренней политики Павлодарской области.
 
С 2019 года руководил управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.
 
С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.
 

Кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции

11.10.2022, 18:47 331
Кадровые перестановки произошли в Министерстве торговли и интеграции
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области.
 
Окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.
 
Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.
 
С 2001 по 2002 годы - главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.
 
С 2002 по 2004 годы - начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов.
 
С 2004 по 2006 годы - директор Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии".
 
С 2006 по 2007 годы - заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.
 
С 2007 по 2008 годы работал на руководящих должностях в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга "КазАгро".
 
С 2008 по 2016 годы - директор Республиканского государственного предприятия "КазИнСт".
 
С 2016 по 2018 годы - директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.
 
С 2018 по 2019 годы - председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию.
 
С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.
 
С ноября 2020 года и по настоящее время являлся членом коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, г. Москва.
 
Ранее занимавший этот пост Ерлан Баттаков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
 

Глава Минобороны РК встретился с генсеком ОДКБ

10.10.2022, 21:52 19871
Фото: МО РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана встретился с генеральным секретарем ОДКБ, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В ходе встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Станислав Зась обсудили текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
 

Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ

10.10.2022, 18:50 23206
Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению главы государства трансформации АО "НК "Қазақстан темір жолы" в национальную транспортно-логистическую компанию, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев презентовал план предстоящей трансформации, которая должна расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.
 
КТЖ займется организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.
 
Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.
 
При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.
 
Премьер-министр одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.
 

Президент РК дал ряд поручений по дальнейшему развитию системы госаудита

10.10.2022, 17:55 25361
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. В ходе встречи президент заслушал отчет о работе Счетного комитета за 9 месяцев текущего года.
 
Всего за отчетный период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.
 
Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.
 

В Минске состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ

10.10.2022, 17:50 25751
Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой неделе в Минске (Республика Беларусь) состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС).
 
Основной темой XXIX заседания КСРНС определено "Повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Развитие интерактивных услуг на основе обратной связи и исследовании пользовательского опыта в государствах - участниках СНГ", сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
 
В заседании приняли участие руководители налоговых администраций и эксперты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.
 
На заседании КСРНС рассмотрены вопросы повышения качества предоставляемых налоговых услуг, оценка их плательщиками, поиск новых интерактивных услуг для них на основе опыта налоговых администраций стран СНГ, а также дальнейшие перспективы развития.
 
Казахстанская сторона поделилась успешным опытом оказания государственных услуг.
 
Следующее заседание КСРНС запланировано на вторую половину 2023 года в Республике Казахстан.

 

Токаев принял генерального секретаря ОДКБ

10.10.2022, 17:37 24871
Токаев принял генерального секретаря ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.
 
Кроме того, в Астане состоялись встречи генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди и секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым, информирует пресс-служба ОДКБ.
 
В ходе состоявшихся встреч в центре внимания были вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов организации, запланированным в ноябре в Армении.
 
Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ с акцентом на обстановку в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ посетит Казахстан с рабочим визитом.
 

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