В центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы

Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.
Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", - говорится в публикации.
На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
О том, что в Киеве прогремели взрывы, ранее написали местные издания и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует РИА Новости.
В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области. После взрывов в городе заметили дым", - сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", - пишет газета "Страна.ua".
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП.
Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.
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Украинские СМИ со ссылкой на власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Сообщается о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепропетровске, сообщает РИА Новости.