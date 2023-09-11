Пострадавшим от ЧС сельхозпроизводителям будут возмещать ущерб из бюджета

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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правила возмещения ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, разработало Министерство сельского хозяйства РК.





Соответствующий проект опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября 2023 года.





При объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган создает комиссию из числа представителей местных исполнительных органов, органов прокуратуры (по согласованию), органов по противодействию коррупции (по согласованию), общественных организаций, Региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен", - говорится в проекте правил.





Рабочим органом комиссии будет подразделение местного акимата, курирующее сельское хозяйство.





Комиссия будет определять размер возмещаемой стоимости ущерба.





Рабочий орган в течение одного месяца после дня объявления чрезвычайной ситуации природного характера размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса. В свою очередь субъекты агропромышленного комплекса, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации, подают в рабочий орган заявку на возмещение ущерба", - поясняется в проекте.





К заявке о возмещении ущерба прилагаются:





копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок.





Рабочий орган в течение двух рабочих дней со дня получения документов рассматривает и проверяет их на предмет полноты и соответствия требованиям правил.





После рассмотрения документов рабочий орган в течение одного рабочего дня передает документы субъекта агропромышленного комплекса на рассмотрение комиссии.





Члены комиссии в течение 10 рабочих дней осуществляют осмотр земельных участков субъекта агропромышленного комплекса, обследование посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в присутствии субъекта агропромышленного комплекса или его доверенного лица.





По результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов.





Ущерб, причиненный субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется, исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на один гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства", - говорится в документе.





При этом если субъект является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.





После того как перечень пострадавших субъектов сформирован, рабочий орган направляет его в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты для выделения денег из резерва правительства.





После принятия решения о выделении денег из резерва правительства рабочий орган в течение трех рабочих дней после утверждения индивидуальных помесячных планов финансирования формирует счета к оплате на выплату средств, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", и направляет на электронный адрес субъекта агропромышленного комплекса, указанный в заявке, уведомление о перечислении денежных средств", - уточняется в правилах.



