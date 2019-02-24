Построенное по программе "Нурлы жер" жилье могут приобрести участники 7-20-25

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Построенное по программе "Нурлы жер" жилье могут приобрести участники ипотечной программы 7-20-25, передает Kazakhstan Today.

Участники программы 7-20-25 получили возможность приобретать жилье, построенное по Государственной программе жилищного строительства "Нурлы жер". Соответствующие изменения в правила реализации жилья вступили в силу в начале 2019 года", - сообщает ипотечная организация "Баспана".

Ранее жилье по программе "Нурлы жер" распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка.

Как отметили в организации "Баспана", основными преимуществами государственного жилья являются низкая цена и наличие в регионах. Цена за квадратный метр составляет 180 тыс. тенге в городах Астане, Алматы (включая пригородные зоны), Атырау и Актау, 140 тыс. тенге - в остальных регионах. Например, двухкомнатную квартиру в Астане площадью 60 квадратных метров можно купить за 10,8 млн тенге и при максимальном сроке кредитования ежемесячно платить за нее 61 тыс. тенге.

Также в организации сообщили, что 7-20-25 существенно упрощает приобретение жилья по программе "Нурлы жер", так как не нужно вставать в очередь в акимате либо ежемесячно накапливать средства на депозите. Достаточно выбрать квартиру и внести в банк-участник программы 7-20-25 первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья.

Согласно индикаторам программы "Нурлы жер" в текущем году запланирован ввод порядка 20 тыс. квартир. Больше всего квартир будет сдано в Алматы (3170), Шымкенте (1981), Астане (1873) и Костанайской области (1794)", - заключили в "Баспане".

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