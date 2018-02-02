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Поступления в Фонд соцмедстрахования достигли Т38 млрд02.02.2018
Государство  11:19

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Почти 6 млрд тенге перечислено за обязательное медицинское страхование в период с 1 по 31 января 2018 года, передает Kazakhstan Today.

В целом общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 31 января 2018 года составила 38 млрд тенге. Из них 31,3 млрд тенге (около 82,4%) приходятся на отчисления работодателей, 6,7 млрд тенге (около 17,6%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, сообщили в Департаменте по связям с общественностью НАО "Фонд социального медицинского страхования".

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области.
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Поступления в Фонд соцмедстрахования достигли Т38 млрд
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