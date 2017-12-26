Повышение пенсии с 1 января 2018 года коснется всех пенсионеров Казахстана

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - С 1 января 2018 года казахстанских пенсионеров ждет повышение пенсий, передает Kazakhstan Today.

"Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет будут повышены еще на 8%. Эти изменения коснутся более 2 млн пенсионеров, то есть всех, кто сегодня получает пенсии", - проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Кроме этого, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике - в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.Так, если трудовой стаж составляет 10 лет и менее или стаж вовсе отсутствует, то размер базовой пенсии будет равен 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 2%. При стаже 33 года и более - он составит 100% прожиточного минимума.

Всем состоявшимся пенсионерам с 1 июля 2018 года будет произведен единовременный перерасчет базовой пенсии. По его итогам более 44% будут получать базовую пенсию в размере 100% прожиточного минимума, еще столько же будут получать от 74 до 100% от прожиточного минимума.

В министерстве напомнили, что в 2017 году размеры пенсий повышены на 20%. В том числе дважды повышен размер солидарных пенсий. С января - на 9%, с июля на 11%. Размер государственной базовой пенсионной выплаты повышен на 7% и 13% соответственно.

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