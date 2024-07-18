При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотикамиПри досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
Правила дактилоскопической регистрации изменили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект изменений в приказ "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".
В правилах говорится, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:
- граждан Республики Казахстан, обратившихся для получения удостоверения личности и (или) паспорта впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;
- детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК;
- иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста, обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;
Либо при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Целями дактилоскопической регистрации являются установление и (или) подтверждение личности на основе дактилоскопической информации. Установление личности осуществляется при проведении идентификации по базе данных дактилоскопической информации, подтверждение личности - путем верификации по дактилоскопической информации конкретного лица", - говорится в документе.
В правилах уточняется, что сбор дактилоскопической информации у детей от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Подробнее о дактилоскопии и геномной регистрации читайте в проекте правил.
Ранее в правила уже вносили изменения. Тогда в них разрешили брать отпечатки пальцев у детей в возрасте от 12 до 16 лет с их согласия при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях РК.