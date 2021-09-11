Правительственная делегация проверила темпы восстановительных работ в Жамбылской области

ТАРАЗ. 10 СЕНТЯБРЯ - В ходе поездки в Жамбылскую область заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с темпами восстановительных работ и оказания помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вице-премьер проинспектировал ход восстановительных работ, в которых задействовано 185 человек и 23 единицы спецтехники. Уже завершен ремонт 62 частных строений.





Начаты котлованные работы для строительства новый школы в селе Жибек Жолы на 150 мест. При этом школы в селе Ушбулак и селе Базарбай восстановлены за счет спонсорских средств.

В городе Таразе Е. Тугжанов посетил ТОО "Super Pharm".

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в регионе увеличиваются объемы выпуска фармацевтической продукции. В сутки здесь выпускают 60 тыс. медицинских масок, в год – 15 млн медицинских изделий.

Одним из крупных проектов региона также является производственный комплекс фармацевтического назначения ТОО "Амир и Д". В год на заводе будет выпускаться 15 млн экспресс-тестов, в том числе на коронавирус, гепатиты А, В, С, а также 1,5 млн контрольных растворов и другая продукция медицинского назначения.

Заместитель премьер-министра РК также посетил кондитерскую фабрику ТОО "Сауле" и ознакомился с ходом строительства областного онкологического диспансера. На данный момент внутренняя отделка онкоцентра завершена на 90%, наружная – на 95%. Диспансер будет оснащен техническим оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

Также Е. Тугжанов побывал в гимназии "Arai-Elite", построенной за счет частных инвестиций. Школу бесплатно посещают 1400 детей. Ученики углубленно изучают математику и английский язык.

В ходе посещения историко-этнокультурного комплекса "Коне Тараз" вице-премьер отметил, что архитектура Тараза претерпела кардинальные изменения. На территории комплекса в едином стиле построены несколько объектов: амфитеатр под открытым небом, художественная галерея, областной историко-краеведческий музей, центр "Руханият жане тарихтану" имени Шерхана Муртазы, галерея мастеров и ремесленников, центр туризма, выставочный павильон, сообщила пресс-служба правительства РК

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