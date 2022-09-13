"Правительство для граждан" реализовало новый сервис для получения результатов по 45 госуслугам при помощи SMS

Фото: Правительство для граждан
Сервис реализован по госуслугам по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, выдачи актов гражданского состояния", - уточнили в корпорации.
Сообщается, что среди вошедших в перечень такие популярные госуслуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже присвоение спортивных званий.
Раньше клиент по этим услугам приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом. Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом второй раз идти в ЦОН не нужно - клиенту просто придет SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой можно скачать готовый документ и распечатать его при необходимости. Это экономит время клиентам", - сказал заместитель председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Канат Дыбыспаев.
Подробнее ознакомиться со списком госуслуг, доступных по новому сервису, можно на официальном сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что в алматинских ЦОНах открыты зоны скоростных услуг.