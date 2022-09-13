"Правительство для граждан" реализовало новый сервис для получения результатов по 45 госуслугам при помощи SMS

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Комитет гражданской авиации по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева продолжает работу по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе работы установлено, что 16 июля рейс КС-853 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению Алматы - Нур-Султан был задержан на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного летного экипажа. Во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с чем 6 сентября на авиакомпанию "Эйр Астана" за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса был наложен очередной штраф размером 1000 МРП (3 063 000 тенге).

Таким образом, с июля в отношении авиакомпании "Эйр Астана" (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) всего было наложено 7 штрафов на общую сумму 7000 МРП (21 441 000 тенге).

Итого за указанный период казахстанские авиакомпании 8 раз были привлечены к административной ответственности на сумму 8000 МРП (24 504 000 тенге).