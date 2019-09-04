Правительство и "Самрук-Казына" дополнительно капитализируют "Эйр Астану" и "Qazaq Air"

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Правительство и ФНБ "Самрук-Казына" дополнительно капитализируют авиакомпании "Эйр Астана" и "Qazaq Air" для увеличения парка самолетов и снижения стоимости авиабилетов, передает Kazakhstan Today.

Как пишет портал primeminister.kz , основной проблемой высокой стоимости билетов является дефицит провозных емкостей и нехватка воздушных судов для удовлетворения имеющегося спроса. В целях снижения стоимости тарифов в мае текущего года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик "Fly Arystan", который до конца года планирует двойное увеличение количества выполняемых рейсов в день с 14 до 28 частот.

Кроме того, правительством совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" планируется дополнительная капитализация авиакомпаний "Эйр Астана" и "Qazaq Air" с целью увеличения парка воздушных судов. Также будет продолжена работа по снижению цен на авиатопливо с учетом завершения модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. В целях предотвращения дефицита железнодорожных билетов и незаконных посреднических методов проводится цифровизация продажи билетов, введена норма, регламентирующая порядок продажи и разработан План по совершенствованию системы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом", - сообщил сегодня на заседании правительства заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек.

Вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе. Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших аэропортов? Почему стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечественных?" - возмутился Токаев.

В отношении железнодорожных перевозок он заявил, что "при попустительстве профильного министерства, ведомств создан искусственный дефицит билетов в железнодорожных пассажирских перевозках" и поручил "срочно навести порядок в этих сферах".

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