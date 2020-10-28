Правительство рассмотрело план законопроектных работ на 2021 год

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен План законопроектных работ правительства на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, план предусматривает разработку 19 законопроектов, которые направлены на дальнейшее развитие сферы биржевой торговли, противодействия коррупции, развития земельных отношений, транспорта, правоохранительной службы и геодезии, картографии, волонтерской деятельности и благотворительности, биологической безопасности и др.

В следующем году мы должны внести в парламент два проекта закона, вытекающие из послания главы государства от 1 сентября 2020 года. Это законопроекты по вопросам развития биржевой торговли и противодействия коррупции. В План 2021 года также включены три новых проекта законов. Это законопроекты по вопросам геодезии, биологической безопасности и военной полиции", - сказал Мамин.

Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов обратить особое внимание на качество законопроектов и своевременность их внесения в правительство и парламент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства