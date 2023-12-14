Правительство РК поддержало законодательные поправки по судебной реформе

Изменения вносятся в конституционный закон о судебной системе, процессуальные кодексы и ряд специальных законов

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК поддержало второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой были обсуждены поправки, - Правительство РК поддержало второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой были обсуждены поправки, сообщила пресс-служба правительства.





Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке сената. Изменения вносятся в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.





Одним из ключевых новшеств, предложенных председателем Верховного суда, является исключение предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам.





При этом по поручению президента страны сейчас ведется проработка вопроса создания самостоятельной кассационной инстанции.





Законопроект также направлен на совершенствование работы судебного жюри и комиссии по качеству правосудия, усиление независимости судей.





В рамках реализации поручения главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в судебное жюри.





Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.





Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Расходы будут осуществляться в рамках новой модели финансирования судебной системы (не менее 6,5% от общей суммы расходов всех госорганов), введенного по поручению президента страны.





Положительное заключение правительства, принятое по поправкам в порядке статьи 61 Конституции РК, будет направлено в адрес депутатов парламента для дальнейшего инициирования соответствующих законопроектов в мажилисе.



