13.12.2023, 08:56 37606
Правительство РК поддержало законодательные поправки по судебной реформе
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК поддержало второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой были обсуждены поправки, сообщила пресс-служба правительства.
Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке сената. Изменения вносятся в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.
Одним из ключевых новшеств, предложенных председателем Верховного суда, является исключение предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам.
При этом по поручению президента страны сейчас ведется проработка вопроса создания самостоятельной кассационной инстанции.
Законопроект также направлен на совершенствование работы судебного жюри и комиссии по качеству правосудия, усиление независимости судей.
В рамках реализации поручения главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в судебное жюри.
Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.
Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Расходы будут осуществляться в рамках новой модели финансирования судебной системы (не менее 6,5% от общей суммы расходов всех госорганов), введенного по поручению президента страны.
Положительное заключение правительства, принятое по поправкам в порядке статьи 61 Конституции РК, будет направлено в адрес депутатов парламента для дальнейшего инициирования соответствующих законопроектов в мажилисе.
Ранее о предлагаемых новеллах главу государства проинформировал председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.
новости по теме
13.12.2023, 18:57 16146
"Одноразовая" форма спортсменов на Азиаде: Антикор начал проверку
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев рассказал, что Антикоррупционная служба начала проверять его министерство после скандала с "одноразовой" формой на Азиаде.
Служба экономических расследований тоже ведет работу по комитету спорта и дирекции развития спорта. Надо немного подождать. Думаю, что результаты будут", - заявил Ермек Маржикпаев.
По словам министра, форму для спортсменов, участвовавших в Азиаде, покупали через госзакупки у казахстанского производителя. Поставщик значился в реестре добросовестных товаропроизводителей НПП "Атамекен".
В феврале презентуем форму, в которой олимпийцы поедут в Париж. Сегодня у нас проводится определенный конкурс. Участвуют как местные, так и иностранные поставщики. Все будем делать законно. Хотим провести народное голосование. По механизму еще определимся", - сказал министр туризма и спорта.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу, высказались о низком качестве спортивной формы.
В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова, занявшая четвертое место на Азиаде-2023, показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва.
В пресс-службе дирекции развития спорта в ответ на жалобы заявили, что по окончании Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях.
13.12.2023, 17:56 18326
Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году
Фото: Pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Нуржан Куандыков.
Рекомендуется до 31 декабря 2023 года подготовить соответствующие подтверждающие документы; заверить договоры займов у нотариусов; и если имеется сумма свыше 34,5 млн тенге, разместить на банковских счетах.
Декларацию можно сдать через мобильные приложения e-salyqАzamat, "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", а также на сегодняшний день в приложениях банка второго уровня реализованы функции сдачи декларации. Срок предоставления декларации 15 сентября 2024 года, как в бумажном, так и электронном виде. Декларация сдается по месту жительства", - отметил спикер.
По его словам, с 1 января 2024 года личную декларацию представят предприниматели, а также их супруги. С 1 января 2025 года - представят остальные категории граждан. Таким образом, в 2025 году ожидается более 13 млн деклараций.
В декларации должны будут отразить все имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так и за рубежом. А именно: ценные бумаги, цифровые активы, договоры долевого участия, наличные деньги в пределах 10 тысяч МРП, или 34,5 млн тенге, а также недвижимость и автотранспортные средства за рубежом", - пояснил Нуржан Куандыков.
Представитель КГД также рассказал об адмответственности за непредставление декларации.
Как сообщил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК, налоговый контроль делится на три вида действия: выявление тех, кто сдал или не сдал декларацию, отражение в самой декларации доходов и имущества и далее - определение занижения доходов.
Затем в отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, проводится налоговая проверка", - уточнил спикер.
Подчеркивается, что за непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге). За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).
Также за сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - штраф в размере 300%.
Напомним, с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан.
13.12.2023, 13:04 27686
Можно начинать искать первоисточники дохода - Жамаубаев о всеобщем декларировании
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рекомендует казахстанцам заняться поиском первоисточников своего дохода и подтверждающих документов.
Сейчас уже нужно начинать искать первоисточники, находить документы для того, чтобы отразить полностью все свое имущество в декларации", - проинформировал министр финансов в кулуарах мажилиса.
Жамаубаев подчеркнул, что каждый гражданин к 2025 будет обязан "показывать" свое имущество, деньги и ценные бумаги.
Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года. В Минфине также комментировали, кому разрешат не отчитываться.
13.12.2023, 12:48 28546
Как можно вернуть незаконно приобретенные активы государству, рассказали в Минфине
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Способы возвращения незаконно приобретенного капитала в Казахстан перечислил в кулуарах мажилиса министр финансов Ерулан Жамаубаев.
По словам главы Минфина, лицо, которое потенциально может попасть в реестр имен, владеющих незаконно приобретенным имуществом, может прийти в комиссию добровольно и рассказать об этих активах самостоятельно.
Во-первых, человек может выбрать важный социально-экономический проект в регионах или моногородах и финансировать их. Эта опция предусмотрена законом", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
Во-вторых, отметил министр, активы можно вернуть частично деньгами. Для этого есть специальный счет.
В-третьих, он может вернуть имуществом либо акциями, облигациями, ценными бумагами, драгоценными камнями и так далее. Для этого мы создали специальную компанию, которая будет этим управлять. Если это имущество пригодно для государства, в том числе для школ или больниц, мы передадим его на баланс соответствующего госоргана. Если это имущество интересно для бизнеса, мы через открытый аукцион можем это реализовать или передать его", - прокомментировал спикер.
Кроме того, не исключается строительство жилья в качестве возвращения активов государству.
Министр финансов подчеркнул, что все незаконно выведенные активы в размере 1 триллиона тенге были возвращены добровольно.
Напомним, Казахстан намерен участвовать в проекте Интерпола по возврату незаконных активов, который стартует в 2024 году. Для их поиска также будут использовать искусственный интеллект.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов подписал 12 июля президент Токаев. Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
По данным за ноябрь, в Казахстан возвращено более 850 млрд тенге незаконных активов, из них 159,8 млрд тенге - из иностранных юрисдикций.
13.12.2023, 12:37 30051
Морозы в Астане: учащихся второй смены перевели на дистанционку
Сегодня в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-9-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Там отметили, что в последние дни в Астане установились сильные морозы.
По данным РГП "Казгидромет", 13 декабря в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля. Во избежание получения травм и обморожений просим граждан соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице", - подчеркнули в акимате.
Напомним, в Алматы школьников тоже перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
За сутки в Алматинской области выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
13.12.2023, 12:30 29591
Аким СКО рассказал Токаеву, как проходит отопительный сезон в регионе
Глава государства дал акиму ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба Акорды.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что, несмотря на трудности,, североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна.
Глава государства был проинформирован, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов.
Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в 25 сел будет подана вода через строительство новых объектов, 149 сел - путем установки комплексных блок-модулей и 46 сел - за счет проектов групповых водопроводов.
Президенту также была представлена информация, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках нацпроекта "Комфортная школа". В настоящее время идет строительство коррекционной школы.
В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.
По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост. Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
13.12.2023, 12:26 30996
В Шымкенте в госсобственность вернули земельные участки на миллиард тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте государству возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуратурой города Шымкента выявлены 17 недропользователей, не выполняющих свои контрактные обязательства (...) В этой связи прокуратурой внесен акт надзора о принятии мер в отношении злостных нарушителей, в результате местными исполнительными органами расторгнуты семь контрактов и государству возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более 1 млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Также сообщается, что по 10 контрактам недропользователями выполнены условия, ставшие основанием для предоставления им земель на сумму 6 млн тенге.
Кроме того, прокурорами выявлено пять фактов незаконной разработки недр, по которым виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 139 КоАП (Нарушение права государственной собственности на недра).
Ранее в Карагандинской области в госсобственность вернули более 35 га земель.
12.12.2023, 21:19 51556
Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
17 ноября Министерство национальной экономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте РК. В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12 до 16%, дифференциации ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для высокодоходных отраслей экономики.
Читаемое
13.12.2023, 08:56Правительство РК поддержало законодательные поправки по судебной реформе 13.12.2023, 12:2631311В Шымкенте в госсобственность вернули земельные участки на миллиард тенге 13.12.2023, 12:3730366Морозы в Астане: учащихся второй смены перевели на дистанционку 13.12.2023, 12:3029906Аким СКО рассказал Токаеву, как проходит отопительный сезон в регионе 13.12.2023, 12:4829401Как можно вернуть незаконно приобретенные активы государству, рассказали в Минфине 07.12.2023, 18:52166446В Назарбаев Университете сменилось руководство 07.12.2023, 17:05В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о выдающемся артисте балета Булате Аюханове147271В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о выдающемся артисте балета Булате Аюханове 08.12.2023, 09:12145386Из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла 08.12.2023, 21:51134471В Казахстане ограничили движение на 54 участках дорог в 7 областях 09.12.2023, 11:59126971В Алматы выпало 4 см снега 26.11.2023, 17:50315666В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50312116Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41297831Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20280881Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11278831Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?