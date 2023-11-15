Президенту Казахстана доложили о работе судебной системы в стране

Фото: Акорда

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности судебной системы, - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности судебной системы, сообщает Акорда.





Также Асламбек Мергалиев сообщил о ходе исполнения поручения президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. По итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента положительную оценку получила модель, предполагающая учреждение в столице трех кассационных судов.





Верховный суд предлагает упразднить институт предварительного рассмотрения, применять "сплошную кассацию", установить "разумный срок" рассмотрения, не превышающий 6 месяцев, а также проводить судебный процесс с обязательным участием сторон. В свою очередь высший судебный орган сосредоточится на надзоре и обеспечении единообразия судебной практики", - проинформировали в пресс-службе.





Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Председатель Верховного суда рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.





Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.



