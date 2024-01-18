Правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года  

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК утвердило генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы. Соответствующее постановление подписал - Правительство РК утвердило генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Основной градостроительный документ Астаны, разработанный по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, прошел широкие общественные обсуждения. Он предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения. На сегодня численность жителей столицы составляет порядка 1,2 млн человек, при этом ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 2,3 млн человек.





Генплан предусматривает строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения. До 2029 года также будет возведено 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.









Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 млн квадратных метров, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 километров - до 2,5 тысячи километров. Предусматривается развитие альтернативных видов общественного транспорта, а для разгрузки основных магистралей, особенно в районе Есиль, планируется строительство пяти крупных мостов.





С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция № 4 на 210 тысяч кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш - Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции Тельмана с выработкой до 160 тысяч кубометров в сутки.





В части тепловой и электроэнергии планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110/10 кВ.





Для решения вопросов газоснабжения будет увеличена мощность действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также построена АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу "Сарыарка" по новому отводу протяженностью свыше 71 тысячи километров.





Наряду с этим продолжится развитие "зеленого пояса" Астаны, для которого в прошлом году выделили дополнительные 2700 гектаров, а также будут приняты меры по благоустройству общественных и дворовых пространств.





Сумма инвестиций на реализацию генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство - порядка 4,3 трлн тенге, на инфраструктурные проекты - 700 млрд тенге.