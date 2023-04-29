28.04.2023, 14:46 44356
На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня
Рассказать друзьям
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло правительство Республики Казахстан.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем, пояснили в пресс-службе правительства.
Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.
Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае.
новости по теме
29.04.2023, 15:00 3976
Токаев осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала Jibek Joly
Президент отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала Jibek Joly, входящего в структуру телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена новая современная студия, которая отвечает всем мировым стандартам телевещания и оборудована камерами-роботами.
Генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева продемонстрировала президенту студийное оборудование, в котором использованы высокотехнологичные решения, позволяющие вещать в режиме реального времени в Ultra HD формате.
Телеканал вещает на пяти языках. Новостная студия спроектирована с возможностями ведения прямой трансляции с синхронным переводом.
Касым-Жомарт Токаев отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм. Президент поблагодарил коллектив телеканала и пожелал сотрудникам творческих успехов.
Ранее Токаев принял участие в городском субботнике в Астане.
29.04.2023, 14:22 5371
Генпрокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Руспублики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз", сообщает пресс-служба ведомства.
По поручению генерального прокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата. Перед ней стоит задача - изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз", - сообщили в пресс-службе.
В Генпрокуратуре отметили, что работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос, и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.
В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков", - заявили в ведомстве.
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития городе Жанаозене, и в целом, Мангистауской области.
По данным пресс-службы, анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
Результаты проведенной работы будут доведены до общественности", - заверили в Генеральной прокуратуре РК.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29.04.2023, 12:25 7236
Токаев принял участие в городском субботнике в Астане
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе субботника глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.
Казахстан - наш общий дом. И мы должны содержать наш дом в чистоте. Необходимо сажать деревья и убирать улицы. Это наш священный гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.
Также главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.
По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений - саженцев различных деревьев и кустарников.
Кроме того, будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.
Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.
29.04.2023, 10:08 10386
В правительстве обсудили меры по укреплению продбезопасности Казахстана
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены рекомендации в сфере развития сельского хозяйства и меры по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр отметил, что Казахстан вносит большой вклад в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности.
Республика входит в 10 крупнейших мировых экспортеров зерновых культур. В частности, в прошлом году Казахстан расположился на 32-й строчке в глобальном рейтинге продовольственной безопасности, впервые опередив все постсоветские страны.
Проводимая нами политика в области развития агропромышленного комплекса в первую очередь направлена на обеспечение внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. В прошлом году мы приняли план обеспечения продбезопасности до 2024 года, а в рамках диверсификации сельского хозяйства реализуется концепция развития АПК до 2030 года", - заявил Алихан Смаилов.
Вместе с тем одним из важных факторов обеспечения продовольственной безопасности является процесс адаптации к изменению климата. В этих целях Казахстан работает над поэтапным переходом к альтернативным источникам энергии и повышением энергетической эффективности.
Устойчивое управление водными и земельными ресурсами также является критически важным направлением для нас. В настоящее время по поручению президента разрабатывается новый Водный кодекс. Продолжается работа по диверсификации структуры посевных площадей и принимаются активные меры по увеличению орошаемых земель", - отметил он.
Премьер-министр добавил, что в этом направлении также реализуются проекты по реконструкции старых оросительных систем, планируется строительство новых ирригационных сооружений.
В ходе заседания участники обсудили вопросы развития молочной промышленности и других секторов сельского хозяйства РК, импорта и экспорта продукции, госрегулирования, субсидирования, привлечения инвестиций, деятельности товарных бирж, внедрения инноваций, отраслевого образования и ряд других.
В завершение мероприятия премьер-министр поблагодарил участников и подчеркнул, что все озвученные рекомендации и предложения будут проработаны для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности страны.
Ранее вопросы продбезопасности обсудили министры сельского хозяйства стран ЕАЭС.
28.04.2023, 20:13 32801
Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС
Следующая встреча глав оборонных ведомств государств - членов ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Нью-Дели. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Индии состоялось очередное совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В его работе принял участие руководитель оборонного ведомства страны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, сообщает пресс-служба МО РК.
Министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате организации с учетом современной геополитической ситуации.
Участники совещания отметили, что укрепление мер доверия в военной области, координация усилий государств - членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности сохраняет свою актуальность в повестке организации.
Следующая встреча глав оборонных ведомств государств - членов ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане. Напомним, что в рамках заседания глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своими коллегами - министрами обороны Индии Раджнатхом Сингхом и Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.
Ранее в индийском Нью-Дели состоялась встреча руководителя Минобороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу.
28.04.2023, 18:01 38611
Токаев ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы", - говориться в сообщении.
Ранее сообщалось, Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы.
28.04.2023, 12:45 47411
Водителей электросамокатов обяжут иметь права и носить шлемы
Рассказать друзьям
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские парламентарии готовят поправки в закон о дорожном движении, согласно которым водители микромобильного транспорта, в том числе электросамокатов, будут обязаны носить шлемы и иметь при себе права, сообщает национальная палата предпринимателей "Атамекен".
Согласно поправкам, скорость езды по тротуарам должна быть снижена до 6 км/час, а при езде на проезжей части водители самокатов должны будут носить шлемы и иметь водительское удостоверение любой категории. Владельцы шеринговых компаний уверены, новые поправки не только убьют их бизнес, но и развитие микромобильного транспорта в целом", - говорится в информации.
Алматинцы выполняют до 130 тысяч поездок в день, а электросамокаты в южной столице стали дополнением общественного транспорта, отметил директор ТОО "Jet Sharing" Мусалав Алибеков.
Новые поправки затормозят развитие экологически чистого транспорта и дискриминируют большую группу лиц, пользующихся как шеринговыми электросамокатами, так и имеющих личные, в том числе использующих этот вид транспорта для выполнения работы, особенно курьеров. Кроме того, человек, который выучился водить автомобиль, необязательно может водить электросамокат. Поэтому вводить такую меру без предварительной подготовки юридической базы кажется необдуманным решением. Происходит ущемление прав самокатчиков", - считает Алибеков.
Спикер отмечает, что в таких странах, как Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Турция, Южная Корея, действуют ограничения 20-25 км/ч без запрета тротуаров. В Казахстане же в 2017 году велосипедистам разрешили движение по тротуарам, при этом необходимости в правах для движения по проезжей части нет.
Немаловажным фактором является и то, что кикшеринговый бизнес в Казахстане только начинает набирать обороты и приносить доход. К примеру, общий объем продаж только одной компании Jet Sharing за 2 года вырос в 2 раза. Компания обеспечивает рабочими местами более 1200 человек по Казахстану, а в отечественную казну только по итогам прошлого года направила более 458 млн тенге.
Новые поправки ставят под сомнение не только инвестиционную привлекательность кикшерингового бизнеса, но и в целом его существование на территории Казахстана.
Мы, безусловно, выступаем за разумное регулирование и безопасность. Поэтому предлагаем ввести обязательное страхование третьих лиц для кикшеринговых компаний, чтобы гарантировать компенсацию пешеходам в случае получения травм. Мы готовы реализовать это без закона", - заключил спикер.
Кроме того, в настоящее время отсутствуют механизмы идентификации самокатов и автоматизированные системы по фиксации их скорости. Их создание потребует оснащения соответствующими средствами фиксации скорости и увеличения штата сотрудников органов полиции.
Стоит отметить, что аварии с участием электросамокатов и мопедов происходят в городах регулярно. Так, в Алматы в 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта.
На встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда в Алматы начнут штрафовать водителей мопедов и электросамокатов.
27.04.2023, 21:01 75121
Выявлены нарушения в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена
Фото: КМГ
Рассказать друзьям
Жанаозен. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" продолжает свою работу в Жанаозене. Ежедневно проводятся выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба "КазМунайГаз".
К настоящему времени промежуточно выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка.
Руководитель рабочей группы заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал о некоторых из них. Например, в АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.
Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений", - сказал Даулетжан Хасанов.
Как отметил руководитель рабочей группы, при сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.
То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались", - поделился Хасанов.
Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Так, одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в 2 раза дешевле, а именно 39,7 тысячи тенге скважина/сутки.
Еще один пример зампред правления КМГ привел из области закупок. В частности, ОМГ приобретал подъемные агрегаты для ремонта скважин (АПРС) в количестве 14 штук. Общая сумма сделки превышала 1,5 млрд тенге. Срок поставки - 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчетной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в черный цвет.
Рабочей группой даны рекомендации и поручения ОМГ и нефтесервисным компаниям по устранению нарушений норм производственной и экологической безопасности. К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности. Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные пленки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт.
Отдельно Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях ОМГ имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому данному факту будут приняты соответствующие меры.
В целом работа продолжается. Это были лишь локальные примеры выявленных нарушений. О новых фактах мы будем регулярно информировать общественность. По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы", - резюмировал Хасанов.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
Читаемое
29.04.2023, 09:15В Генпрокуратуре раскрыли подробности дела Кудебаева 29.04.2023, 10:088596В правительстве обсудили меры по укреплению продбезопасности Казахстана 29.04.2023, 10:227601В Кентау садист избил игравшую во дворе дома девочку 29.04.2023, 11:406046В Актау местная жительница попала под суд из-за буквы Z 29.04.2023, 12:255456Токаев принял участие в городском субботнике в Астане 27.04.2023, 13:18104946На введение безвиза в этом году надеется посол Китая в Казахстане 22.04.2023, 12:14103071В Астане осуждены 45 причастных к недобросовестной застройке лиц 27.04.2023, 15:2899221Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни 27.04.2023, 12:4598141Сколько получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Алматы 27.04.2023, 16:0998131Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре 01.04.2023, 12:05220096Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07191176Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 07.04.2023, 16:53178951Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 01.04.2023, 09:13174216Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь172551Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?