Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства ратифицировал два соглашения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством США о воздушном сообщении".

Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов.

Также подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством РФ о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений".

Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспорто-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.

Проект реализуется российской компанией "ЕвроХим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group.