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Назарбаеву сохранят право выступать перед парламентом

20.01.2022, 14:42 32431
Назарбаеву сохранят право выступать перед парламентом
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Право выступать перед парламентом Казахстана и его палатами сохранит Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту проекта поправок в Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", Первому Президенту РК принадлежит право "выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов, входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан".
 
Кроме того, Назарбаеву оставят право входить в состав Конституционного совета.
 
 

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Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"

21.01.2022, 16:34 251
Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса поручил правительству обеспечить запрет деятельности "откупщиков". Он отметил, что все ниши должны быть открыты для конкуренции, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу нового экономического курса страны. Одним из них является честная конкуренция.
 

Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин - "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - сказал Токаев. 

 
Он отметил, что следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. 
 

Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил глава государства.

 
Как сказал президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.
 

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", - считает Токаев.

 
По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности, что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.
 

Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", - убежден президент.

 
Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы: честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.
 
Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.
 

Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

 
Еще одним базовым принципом, который должен лечь в основу Нового экономического курса страны, является неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.
 

Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры - специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - подчеркнул глава государства.

 
Также составляющей Нового экономического курса является инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.
 

Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим - там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.
 

Уплата налогов крупнейшими компаниями - это "песня печальная по своей сути". У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", - потребовал президент.

 
Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.
 

Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина - 40 % ВВП, Россия - 35,4 %, Кыргызстан - 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", - сообщил глава государства.

 
Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.
 

Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - полагает глава государства.

 
Важнейшей темой, к которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев, стало реформирование закупок.
 

Государственные закупки - огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", - заявил Президент.

 
Еще одна задача, которую поставил глава государства - снижение участия государства в экономике.
 

Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

 
Отдельное внимание в выступлении было уделено перспективам реформирования фонда "Самрук-Казына".
 

Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, и вместе с ним - и сам фонд", - сказал президент.

 
Помимо этого, глава государства отметил необходимость снижения административных барьеров.
 

Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", - сообщил глава государства.

 
Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.
 
Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.
 

Мы строим "слышащее государство" и наша встреча - это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", - отметил президент.

 
Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.
 
Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда "Казакстан Халкына" и перечислили средства.
 

Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", - резюмировал президент.

 

О необходимости новой налоговой политики высказался президент

21.01.2022, 15:26 1076
О необходимости новой налоговой политики высказался президент
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В ходе встречи с руководителями крупных бизнес-сообществом президент Казахстана Касм-Жомарт Токаев высказался о необходимости новой налоговой политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто…Бизнесу, особенно крупному бизнесу, надо проявлять нетерпимость к "мутным" партнерам", - сказал Токаев.

 
Президент высказался о необходимости новой налоговой политики, которая будет "прозрачной" и понятной как бизнесу, так и правительству.
 
Он отметил, что правительству предстоит выработать ряд непростых решений, которые в обязательном порядке нужно обсудить с бизнес-сообществом.
 

Важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручение я дал, жду конкретных и оперативных результатов", - добавил Токаев.

 
 

Токаев поручил срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына"

21.01.2022, 13:39 6156
Токаев поручил срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына"
Фото: skc.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В ходе встречи с бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно разобраться с процесском закупок фонда "Самрук-Казына" и пригрозил жесткими решениями, если не будет результата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе своего выступления президент уделил особое внимание процессу закупок фонда "Самрук Казына". 
 

Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами надо срочно разобраться. Даю месяц, причем в последний раз", - сказал Токаев.

 
Он пригрозил фонду, что за отсутствием результатов последуют "жесткие решения". Также, по его словам, фонд представляет собой громоздкую структуру.
 

Я надеюсь, все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем", - высказался президент.




Непрозрачность, назначение политически значимых людей, так сказать. Неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. Этот список вопросов приводит к возмущению общества, как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то же время, соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода, как говорится, с нуля. Роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальное. Ставлю здачу кардинального реформирования фонда" - поручил глава государства.

 
 

Сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний", - заявил президент. 


 

Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при правительстве

21.01.2022, 12:39 7336
Фото: facebook/Berik Uali
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при правительстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совет отечественных предпринимателей сможет напрямую донести мысли и идеи бизнеса и снизить кулуарность в принимаемых решениях, сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса. 
 
Глава государства отметил, что готов регулярно проводить встречи с бизнес-сообществом, и поблагодарил тех, кто уже перечислил средства в Фонд "Казакстан халкына", сообщает телеканал "Хабар24".
 
В ходе выстпуления глава государства также призвал бизнес задействовать отечественные кадры, а не увлекаться привлечением иностранцев.
 

Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных рабочих", - сказал президент.

 
Он отметил, что приглашать на работу нужно только узких и профильных специалистов, которых в стране действительно не хватает.
 
Токаев добавил, что в республике много граждан, желающих работать, особенно среди молодежи.
 

Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток" - высказался он.

 
Он также заявил о желании переформатировать образование в стране. 
 

Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы", - заявил президент.

 
Кроме того, президент высказался об инициативе сбора однодневных зарплат в соцфонд "Народу Казахстана" с госслужащих и бюджетников.
 

Хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд "Народу Казахстана". Эти благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки. Но формализм здесь должен полностью отсутствовать. Начали собирать ежедневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно ненужная инициатива", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент заявил, что все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определённый правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд "Казакстан халкына", который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью.
 

На казахстанско-китайской границе проводят проверку

21.01.2022, 09:12 13186
На казахстанско-китайской границе проводят проверку
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - После поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева на казахстанско-китайской границе проводят проверку. Как отметили в Комитете государственных доходов, она не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что проверку проводит специально созданная рабочая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства финансов.
 

Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные законодательством РК. Проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений", - уточнили в КГД.

 
По итогам 2021 года на рынке действуют 7241 участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импортные операции с КНР. Из них 17 субъектов являются УЭО, на которых приходится 18% всего объема импорта. При этом пять УЭО - производственного сектора, импортирующих продукцию для собственных нужд, и два УЭО квазигосударственного сектора (АО "Казпочта" и дочерняя организация АО "КТЖ" - АО "KTZ Express"). 
 
В целом пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и иные места таможенной очистки товаров продолжают функционировать согласно установленному режиму работы.
 
Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем. По его словам, значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне.

Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.

 
Он поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.
 

Стало известно, когда правительство начнет возмещать ущерб пострадавшим предпринимателям

20.01.2022, 20:51 24811
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Правительственная комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, утвердила механизм возмещения ущерба представителям МСБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по украденным товарно-материальным ценностям, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации. 
 
По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и/или Фондом поддержки пострадавшему бизнесу "Сила в единстве". 
 
Сумма возмещения по похищенным товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия - в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год. 
 
Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе "InfoKazakhstan.kz". 
 
Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок Фонда "Сила в единстве". 
 
Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение 5 календарных дней, в случае одобрения, соответствующие средства будут перечислены заявителю. 
 
Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года. 
 
Механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.
 

Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам - Токаев

20.01.2022, 19:54 26621
Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам - Токаев
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации. Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок - основа нашей стабильности", - написал президент.

 
Ранее Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров.

 

Обстановка в Алматы стабилизируется - начальник ДП города

20.01.2022, 18:54 26696
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Руководитель алматинской полиции сообщил, что на данный момент обстановка в городе полностью под контролем силовиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом он напомнил, что даже после снятия режима ЧП в мегаполисе по-прежнему продолжается антитеррористическая операция, сообщает Polisia.kz
 

Сейчас мы объявили о добровольной сдаче оружия, при этом граждане к уголовной ответственности привлекаться не будут, если, конечно, они лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений. Те же, у кого оружие будет изъято в ходе опермероприятий, понесут самую жесткую уголовную ответственность согласно действующим законам страны. Для розыска тех, кто участвовал в похищении оружия, создана специальная следственно-оперативная группа, не считая того, что на это ориентирован весь личный состав. Министерство держит этот вопрос на особом контроле", - сказал Таймерденов. 

 
При этом он отметил, что в департамент полиции от граждан продолжают поступать жалобы на незаконные действия и превышение полномочий некоторыми сотрудниками полиции. Каждая из них проверяется досконально и тщательно, исключая любой формализм. 
 

О формализме в сложившихся обстоятельствах не может идти речи. Это установка и министра, и наше требование к сотрудникам - четко соблюдать законность. По-другому в такое время действовать нельзя. При этом люди должны понимать, что в мы одночасье могли потерять мир в нашей стране. И многие это понимают. В эти дни многие мирные граждане собирались в группы, организовывали дружины и сумели защитить от мародеров много объектов. То есть, гражданское общество в эти дни оказало немалую поддержку. Люди приезжали, кормили наших сотрудников, предлагали помощь по многим вопросам, в том числе и семьям погибших. На самом деле, все эти дни мы ощущали мощную поддержку", - резюмировал Канат Таймерденов.

 

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